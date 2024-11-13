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Как избавиться от проволочника: природные средства, которые сработают

3:45
Садоводство

Проволочник — настоящий враг для огородных культур, способный значительно уменьшить ваш урожай. К счастью, существуют надежные способы борьбы с этим вредителем: от использования определенных растений-репеллентов до применения агротехнических приемов.

Как избавиться от проволочника: природные средства, которые сработают
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Растения, отпугивающие проволочника

Некоторые растения способны отпугнуть проволочника, становясь природным барьером для ваших посадок. К примеру, бархатцы выделяют вещества, которые не переносят личинки жука-щелкуна. Высаженные по периметру грядок, они создают защитную "стену" от вредителя.

Календула — еще один эффективный помощник. Ее запах отпугивает многих вредителей, а яркие цветы прекрасно украсят участок. Посаженная рядом с уязвимыми культурами, такими как картофель и морковь, календула помогает защитить урожай.

Еще одно растение — белая горчица, которая, помимо отпугивающего действия, обогащает почву, улучшая ее структуру. Горчицу можно использовать как сидерат или промежуточную культуру.

Севооборот как защита от проволочника

Грамотно спланированный севооборот поможет уменьшить популяцию проволочника, лишая его постоянного источника питания. Хорошо посадить на участке бобовые, например, горох или фасоль — они не только устойчивы к вредителям, но и обогащают землю азотом. Следом за бобовыми полезно высадить зерновые, такие как пшеница или ячмень, которые также отпугивают проволочника и оздоравливают почву.

Крестоцветные, такие как редис и рапс, также полезны: их горчичные масла оказывают отталкивающее действие на вредителя.

Агротехнические приемы для защиты от проволочника

Снизить численность вредителя помогут агротехнические приемы. Проволочник предпочитает кислые почвы, поэтому осеннее известкование участка создает для него неблагоприятные условия. Внесение гашеной извести или доломитовой муки осенью — проверенный метод снижения численности личинок.

Регулярная перекопка почвы также помогает в борьбе с проволочником. Осенняя перекопка нарушает цикл развития личинок, вынося их на поверхность, где они погибают от воздействия солнечных лучей или становятся легкой добычей для птиц.

Ловушки для проволочника

Один из эффективных способов снижения численности проволочника — приманки из овощей. Разложите кусочки картофеля, моркови или свеклы на глубине 5-10 см, обозначив места колышками. Через несколько дней можно проверить ловушки и собрать вредителей. Регулярное использование таких приманок существенно снижает численность вредителя.

Лук и чеснок — природная защита

Высадка лука и чеснока по периметру грядок создает дополнительный защитный барьер: эти растения выделяют фитонциды, отпугивающие многих вредителей. К тому же лук и чеснок — ценные овощи, полезные не только для огорода, но и для кухни.

Природные враги проволочника

Еще один способ биологической защиты от проволочника — привлечение на участок его естественных врагов. Скворцы и грачи охотно поедают личинки проволочника, а установка скворечников поможет привлечь этих птиц на участок. Также жужелицы и жуки-щелкуны способствуют контролю популяции проволочника — для их привлечения полезно оставить на участке небольшие зоны с дикой растительностью.

Уточнения

Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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