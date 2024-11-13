Борьба с мучнистой росой без химии: сода, мыло и масло — вот что вам нужно

Опытные дачники знают, что при первых признаках мучнистой росы необходимо действовать немедленно. Обычно пораженные растения удаляются, а здоровые обрабатываются специальными растворами. Также полезно проводить профилактические опрыскивания, чтобы предотвратить заболевание. Рассмотрим несколько проверенных способов обработки, которые помогут защитить посадки от мучнистой росы.
Эффективный способ — смесь на основе соды и растительного масла. Для приготовления раствора потребуется литр воды, который сначала нагревают до комнатной температуры. Затем добавляют по одной столовой ложке соды, растительного масла и мыла, после чего смесь тщательно перемешивают до полного растворения ингредиентов. Готовым составом опрыскивают растения, а через неделю процедуру повторяют.
Раствор на основе соды и мыла хорошо подходит для профилактики мучнистой росы. В ведре воды растворяют по две столовые ложки соды и мыла. Средство наносят на растения пять раз за сезон для предотвращения заболевания.
Мучни́стая роса́ пепелица, бель - грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).
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