5 растений, которым не нужен солнечный свет: украсьте дом в полутени

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые растения прекрасно растут даже при отсутствии яркого солнечного света, поэтому, если ваш дом не слишком светлый, это вовсе не значит, что вам придется отказаться от озеленения. Тенелюбивые растения не только легко переносят полутень, но и обладают неприхотливым характером. Вот несколько отличных вариантов, которые стоит поискать в цветочных магазинах вашего города.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

1. Циссус

Циссус — это вьющийся цветок, который адаптируется к полутени или рассеянному свету. Он быстро растет и формирует густой куст, если ему обеспечить вертикальные опоры.

2. Циперус

Циперус можно размещать в легкой полутени или при ярком рассеянном свете. Это растение не требует особых условий, главное — поддерживать температуру не ниже 15 градусов.

3. Аспидистра

Аспидистра с широкими глянцевыми листьями прекрасно чувствует себя в полутени. Прямое солнце допустимо только утром и вечером, так как яркие лучи могут повредить её листья.

4. Фатсия

Фатсия прекрасно растет как в глубине комнаты, так и рядом с окном. Однако имейте в виду, что в условиях полутени растение замедляет рост. Для пестролистных видов лучше подобрать место с рассеянным светом.

5. Хедера (плющ)

Плющ, или хедера, подходит для полутени. Исключение составляют пестролистные сорта, которым нужен рассеянный свет, чтобы сохранить яркую окраску.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

