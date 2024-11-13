Секреты успешного размножения девичьего винограда черенками и отводками

Девичий виноград — одно из лучших решений для озеленения благодаря его способности быстро покрывать стены и заборы густыми зелеными листьями. Он не только красиво смотрится, но и легко приживается на любых почвах, не требуя сложного ухода.
К осени его листья приобретают насыщенный красный оттенок, а зимой на ветвях появляются гроздья мелких черных ягод. Узнайте, как размножать девичий виноград разными способами: от черенков до отводков и семян.
Черенками — легкий и быстрый способ. Нарежьте черенки длиной около 10 см с крепкого побега, удалите нижние листья и укорените в воде или грунте. Преимущество этого метода — быстрая адаптация растений.
Семенами — более сложный и длительный метод, так как семена требуют специальной обработки и стратификации. Этот способ выбирают, если не удается достать взрослое растение.
Отводками — метод, при котором одна из лоз пригибается к земле, присыпается и закрепляется. Через некоторое время лоза укоренится и станет готова к пересадке.
Подготовка черенков: выберите здоровые побеги, нарежьте черенки по 10 см, удалите лишние листья.
Замачивание в стимуляторе: поместите черенки на час в стимулятор роста ("Эпин" или "Корневин").
Укоренение: укореняйте черенки в воде, контейнере с грунтом или сразу в открытом грунте.
Укоренившиеся черенки лучше высаживать в открытый грунт методом перевалки. Лунку для посадки стоит сделать в два-три раза больше земляного кома черенка. При посадке добавьте удобрение, чтобы саженцы получили питание на будущее.
Плющевидный — с крупными, красноватыми листьями.
Звездопад — с желто-зелеными пестрыми листьями.
Прикрепленный — лиана с длиной до 30 м.
Стар Шауэрс — зимующий сорт с бело-зелеными листьями.
Де́вичий виногра́д (лат. Parthenocissus) — род растений семейства Виноградовые.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.