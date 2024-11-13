Секреты успешного размножения девичьего винограда черенками и отводками

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Девичий виноград — одно из лучших решений для озеленения благодаря его способности быстро покрывать стены и заборы густыми зелеными листьями. Он не только красиво смотрится, но и легко приживается на любых почвах, не требуя сложного ухода.

Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

К осени его листья приобретают насыщенный красный оттенок, а зимой на ветвях появляются гроздья мелких черных ягод. Узнайте, как размножать девичий виноград разными способами: от черенков до отводков и семян.

Три основных способа размножения девичьего винограда

Черенками — легкий и быстрый способ. Нарежьте черенки длиной около 10 см с крепкого побега, удалите нижние листья и укорените в воде или грунте. Преимущество этого метода — быстрая адаптация растений.

Семенами — более сложный и длительный метод, так как семена требуют специальной обработки и стратификации. Этот способ выбирают, если не удается достать взрослое растение.

Отводками — метод, при котором одна из лоз пригибается к земле, присыпается и закрепляется. Через некоторое время лоза укоренится и станет готова к пересадке.

Пошаговое размножение девичьего винограда черенками

Подготовка черенков: выберите здоровые побеги, нарежьте черенки по 10 см, удалите лишние листья.

Замачивание в стимуляторе: поместите черенки на час в стимулятор роста ("Эпин" или "Корневин").

Укоренение: укореняйте черенки в воде, контейнере с грунтом или сразу в открытом грунте.

Советы по уходу и посадке

Укоренившиеся черенки лучше высаживать в открытый грунт методом перевалки. Лунку для посадки стоит сделать в два-три раза больше земляного кома черенка. При посадке добавьте удобрение, чтобы саженцы получили питание на будущее.

Популярные сорта девичьего винограда

Плющевидный — с крупными, красноватыми листьями.

Звездопад — с желто-зелеными пестрыми листьями.

Прикрепленный — лиана с длиной до 30 м.

Стар Шауэрс — зимующий сорт с бело-зелеными листьями.

Уточнения

Де́вичий виногра́д (лат. Parthenocissus) — род растений семейства Виноградовые.

