Как правильно посадить морковь под зиму и вырастить крупные корнеплоды

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка моркови имеет свои очевидные плюсы, но также и риски, о которых стоит знать. Осенью дачники заканчивают садовые работы, освобождают грядки и укрывают растения, готовясь к холодам.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Весной же времени на посевы меньше, поэтому осенний посев позволяет разгрузить сезонные работы. К тому же, морковь, посаженная под зиму, взойдет раньше, даст более ранний урожай и позволит освободить место для других культур.

Однако такие ранние всходы имеют и недостатки. Ранняя морковь обычно не отличается хорошей лежкостью и плохо хранится. Кроме того, возвратные заморозки могут уничтожить всходы, если семена успеют набухнуть при потеплении. Поэтому осенняя посадка больше подходит для опытных огородников, готовых рисковать ради раннего урожая.

Какие сорта моркови выбрать для подзимнего посева

Для осеннего посева выбирайте сорта моркови среднего и позднего сроков созревания, так как ранние сорта менее устойчивы к заморозкам. Вот некоторые подходящие сорта:

Королева осени - позднеспелый сорт, плоды от 80 до 250 г, хранится долго.

- позднеспелый сорт, плоды от 80 до 250 г, хранится долго. Самсон - среднепоздний гибрид, крупные корнеплоды.

- среднепоздний гибрид, крупные корнеплоды. Соломон - среднеспелый гибрид, выведен для суровых условий, крупные плоды до 30 см.

- среднеспелый гибрид, выведен для суровых условий, крупные плоды до 30 см. Олимпо - поздний сорт, плоды до 20 см, неприхотливый и урожайный.

- поздний сорт, плоды до 20 см, неприхотливый и урожайный. Роял - среднеспелый и высокоурожайный, подходит для хранения зимой.

- среднеспелый и высокоурожайный, подходит для хранения зимой. Московская зимняя (А515) - среднеспелый сорт с высокой лежкостью.

Когда сажать морковь под зиму

Сроки посева зависят от региона и погодных условий. Важно выбрать момент, когда установится устойчивый холод, и почва слегка промерзнет. Средняя температура должна быть около 0…-2 °С. В разных регионах сроки посева варьируются:

Сибирь — конец октября — начало ноября

Центральные регионы — начало — середина ноября

Южные регионы — конец ноября

Северные регионы — конец сентября

Как подготовить грядку для осеннего посева

Перекопайте грядку и обогатите почву органическими и минеральными удобрениями. Сделайте борозды глубиной около 2,5 см на расстоянии 20 см друг от друга.

Подготовьте смесь почвы и песка, чтобы засыпать семена. Сажайте семена сухими, чтобы они не успели прорасти в случае оттепели. Укройте посевы ветками или лапником для защиты от мороза. Весной укрытие можно убрать для быстрого прогрева грядок.

Весенний уход за морковью, посаженной под зиму

Весной грядку можно укрыть пленкой для ускорения прогрева почвы. Посевы обычно не нуждаются в поливе, так как берут влагу из талой воды, но в случае сухой весны полив будет необходим. Всходы нужно будет проредить, чтобы морковь выросла крупной, с расстоянием между растениями около 5 см.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

