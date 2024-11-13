Как правильно посадить морковь под зиму и вырастить крупные корнеплоды

Осенняя посадка моркови имеет свои очевидные плюсы, но также и риски, о которых стоит знать. Осенью дачники заканчивают садовые работы, освобождают грядки и укрывают растения, готовясь к холодам.
Весной же времени на посевы меньше, поэтому осенний посев позволяет разгрузить сезонные работы. К тому же, морковь, посаженная под зиму, взойдет раньше, даст более ранний урожай и позволит освободить место для других культур.
Однако такие ранние всходы имеют и недостатки. Ранняя морковь обычно не отличается хорошей лежкостью и плохо хранится. Кроме того, возвратные заморозки могут уничтожить всходы, если семена успеют набухнуть при потеплении. Поэтому осенняя посадка больше подходит для опытных огородников, готовых рисковать ради раннего урожая.
Для осеннего посева выбирайте сорта моркови среднего и позднего сроков созревания, так как ранние сорта менее устойчивы к заморозкам. Вот некоторые подходящие сорта:
Сроки посева зависят от региона и погодных условий. Важно выбрать момент, когда установится устойчивый холод, и почва слегка промерзнет. Средняя температура должна быть около 0…-2 °С. В разных регионах сроки посева варьируются:
Весной грядку можно укрыть пленкой для ускорения прогрева почвы. Посевы обычно не нуждаются в поливе, так как берут влагу из талой воды, но в случае сухой весны полив будет необходим. Всходы нужно будет проредить, чтобы морковь выросла крупной, с расстоянием между растениями около 5 см.
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