Почему побелку деревьев в саду надо проводить именно осенью, а не весной

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы проводят побелку деревьев весной, но осенняя побелка является более эффективной для защиты древесных растений. Осенью покрытые смесью деревья получают максимальную защиту от зимних опасностей.

Почему осенняя побелка важнее весенней

Побелка, выполненная в конце осеннего сезона, защищает деревья не только от вредителей, но и от солнечных ожогов. В зимне-весенний период, когда дневное солнце начинает активно прогревать кору, риск ожогов возрастает. Осенняя побелка помогает отражать солнечные лучи, предотвращая повреждения ствола.

Как правильно белить деревья осенью

Смесь для побелки можно приобрести или сделать самостоятельно. Если выбрали второй вариант, то возьмите 2,5 кг извести и разведите в 10 литрах воды. В качестве добавок используйте 300 г сульфата меди и 100 г столярного клея.

Перед нанесением смеси очистите стволы от мхов и лишайников. Белить деревья нужно в сухой день, когда нет осадков. Слой побелки должен быть около 3 мм, и, возможно, придется наносить его в несколько слоев. Убедитесь, что предыдущий слой полностью высох, прежде чем наносить следующий.

Уточнения

Обмазка деревьев — процедура ухода за растениями, которая способствует чистому и здоровому состоянию коры; производится она с несколькими целями.

