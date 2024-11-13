Необычный способ: как вырастить томаты без рассады, посеяв их осенью

Многие садоводы скептически относятся к идее посадки томатов под зиму, как это делают с чесноком или луком. Ведь томаты — теплолюбивые растения, и посадка их в открытый грунт кажется рискованной. Однако этот метод — не просто альтернатива рассаде, но и проверенный способ получить крепкие и устойчивые растения.
Как посадить томаты под зиму
Если ноябрьская погода позволяет, посадка под зиму проста и требует лишь выполнения нескольких шагов до наступления морозов.
Чтобы укрытие не сдул ветер, закрепите его сеткой или другим способом. Это защитит томаты в земле от замерзания. Весной, когда снег растает и почва прогреется, мульчу можно убрать. Когда появятся всходы, позаботьтесь о защите от возвратных заморозков и перепадов температуры.
По словам опытных огородников, подзимние томаты, выращенные безрассадным способом, обладают повышенной устойчивостью к плохой погоде и болезням.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.