Необычный способ: как вырастить томаты без рассады, посеяв их осенью

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы скептически относятся к идее посадки томатов под зиму, как это делают с чесноком или луком. Ведь томаты — теплолюбивые растения, и посадка их в открытый грунт кажется рискованной. Однако этот метод — не просто альтернатива рассаде, но и проверенный способ получить крепкие и устойчивые растения.

Как посадить томаты под зиму

Если ноябрьская погода позволяет, посадка под зиму проста и требует лишь выполнения нескольких шагов до наступления морозов.

Подготовьте лунки глубиной 15–20 см.

В каждую лунку положите по одному целому помидору.

Засыпьте землей и слегка утрамбуйте сверху сухим грунтом.

Покройте грядку слоем мульчи толщиной не менее 15 см — подойдут сухие листья и другие материалы.

Чтобы укрытие не сдул ветер, закрепите его сеткой или другим способом. Это защитит томаты в земле от замерзания. Весной, когда снег растает и почва прогреется, мульчу можно убрать. Когда появятся всходы, позаботьтесь о защите от возвратных заморозков и перепадов температуры.

По словам опытных огородников, подзимние томаты, выращенные безрассадным способом, обладают повышенной устойчивостью к плохой погоде и болезням.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

