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Как правильно подготовить виноград к зиме

Садоводство

В снежную и морозную зиму виноград находится под серьезной угрозой: растение может вымерзнуть или пострадать от вредителей. Шансы на выживание зимой резко снижаются, если не подготовить его к холодам. Но четыре важные процедуры в ноябре помогут винограду успешно пережить зимний период и порадовать богатым урожаем в новом сезоне.

Подкормка винограда

Зимой винограду необходим запас питательных веществ и микроэлементов. Без этого растения весной будут ослаблены, что скажется на формировании завязей и плодоношении, даже если весной будут добавлены удобрения. Подкормку проводят в первой половине ноября. Эффективная смесь включает суперфосфат (20 г), калийную соль (10 г), сульфат цинка (2 г) и борную кислоту (1 г), разведенные в ведре воды. Этого раствора хватит на один квадратный метр участка.

Влагозарядный полив

Запас влаги важен для винограда перед зимой, особенно если осень была сухой. Вокруг растения выкапывают канавку глубиной около 10 см, куда выливают полтора ведра воды на каждый взрослый куст.

Обрезка и защита от вредителей

Ноябрь — идеальное время для обрезки винограда. Удалите слишком тонкие и слишком толстые побеги, а затем обработайте растение раствором железного купороса. Это средство защитит виноград от болезней и вредителей.

Укрытие винограда

В конце осени виноград укрывают лапником или соломой, что почти полностью защитит его от зимних неблагоприятных условий.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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