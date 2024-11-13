Почему не стоит ждать весны для обрезки яблонь — важные советы для сада

Обрезка плодовых деревьев – важный этап ухода за садом. Часто ее откладывают до весны, если осенью не успели, но для яблонь возможна и поздняя осенняя обрезка. Многие дачники утверждают, что ноябрьская санитарная обрезка не только допустима, но и может повысить урожай в следующем сезоне.

Большинство экспертов считают, что осень — лучшее время для санитарной обрезки, особенно если на участке растут поздние сорта яблонь. Это значит, что можно без опасений приступать к обрезке деревьев, урожай с которых собран в конце октября.

Основная задача садовода — удалить старые, поврежденные, сухие и больные ветки. Важно срезать их до здоровой древесины, чтобы минимизировать риск инфекций. Обработайте все срезы садовым варом, а если есть признаки инфекции, обработайте дерево железным купоросом.

Формирующую обрезку, напротив, специалисты советуют отложить до весны, так как именно весной дерево наиболее готово к восстановлению после такой процедуры.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

