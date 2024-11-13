Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Почему не стоит ждать весны для обрезки яблонь — важные советы для сада

Садоводство

Обрезка плодовых деревьев – важный этап ухода за садом. Часто ее откладывают до весны, если осенью не успели, но для яблонь возможна и поздняя осенняя обрезка. Многие дачники утверждают, что ноябрьская санитарная обрезка не только допустима, но и может повысить урожай в следующем сезоне.

Большинство экспертов считают, что осень — лучшее время для санитарной обрезки, особенно если на участке растут поздние сорта яблонь. Это значит, что можно без опасений приступать к обрезке деревьев, урожай с которых собран в конце октября.

Основная задача садовода — удалить старые, поврежденные, сухие и больные ветки. Важно срезать их до здоровой древесины, чтобы минимизировать риск инфекций. Обработайте все срезы садовым варом, а если есть признаки инфекции, обработайте дерево железным купоросом.

Формирующую обрезку, напротив, специалисты советуют отложить до весны, так как именно весной дерево наиболее готово к восстановлению после такой процедуры.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Трамп пугает Украину. Из-за чего переживает Киев?
Скрылись без оружия: из воинской часть под Новосибирском дезертировали 10 солдат
В Госдуме попросили Министерство природы вмешаться в проблемы с бездомными животными
Как отличить оригинальный антифриз от подделки: важные советы водителям
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа Игорь Буккер В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Последние материалы
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест
Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой
В каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах
Скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.