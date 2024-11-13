Избавить сад от вредителей и болезней можно, если посадить на участке этот сорняк

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить полынь

Чтобы вырастить полынь, нужна суглинисто-супесчаная, хорошо дренированная почва. Выберите солнечное место в саду и почву с низким содержанием питательных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Eddideigel, CC BY-SA 3.0

Выращивайте полынь на удалении от других растений. При посадке полезно добавить немного удобрений с медленным высвобождением.

Полынь — простое в уходе растение. Если дожди идут периодически, поливать растение нет необходимости. В случае засухи и жаркой погоды полейте растение небольшим количеством воды. Избегайте чрезмерного увлажнения почвы.

Как вырастить полынь в горшке

Также можно вырастить полынь в горшке или контейнере. Главное — защитить растение от дождя. Для подкормки растения можно использовать компост.

Зимой лучше всего переместить полынь в помещение, чтобы защитить ее от морозов.

Уточнения

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).



