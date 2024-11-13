Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где и как хранятся воспоминания в мозге
Альфа-Банк стал обладателем офисов ВТБ в петербургском комплексе Толстой сквер
Голубика в саду: особенности посадки, полива и подкормки
Город семи холмов: что посмотреть в Бамберге, и где попробовать раухбир
Опасный завтрак по версии врача Барановой
Какой кредит выбрать для покупки автомобиля: автокредит или потребительский
Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола
Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков

Избавить сад от вредителей и болезней можно, если посадить на участке этот сорняк

0:58
Садоводство

Как вырастить полынь

Чтобы вырастить полынь, нужна суглинисто-супесчаная, хорошо дренированная почва. Выберите солнечное место в саду и почву с низким содержанием питательных веществ.

Избавить сад от вредителей и болезней можно, если посадить на участке этот сорняк
Фото: commons.wikimedia.org by Eddideigel, CC BY-SA 3.0

Выращивайте полынь на удалении от других растений. При посадке полезно добавить немного удобрений с медленным высвобождением.

Полынь — простое в уходе растение. Если дожди идут периодически, поливать растение нет необходимости. В случае засухи и жаркой погоды полейте растение небольшим количеством воды. Избегайте чрезмерного увлажнения почвы.

Как вырастить полынь в горшке

Также можно вырастить полынь в горшке или контейнере. Главное — защитить растение от дождя. Для подкормки растения можно использовать компост.

Зимой лучше всего переместить полынь в помещение, чтобы защитить ее от морозов.

Уточнения

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Садоводство, цветоводство
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Город семи холмов: что посмотреть в Бамберге, и где попробовать раухбир
Опасный завтрак по версии врача Барановой
Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола
Какой кредит выбрать для покупки автомобиля: автокредит или потребительский
Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков
Вся правда о детских страхах и их влиянии на взрослую жизнь
Как приготовить идеальный морковный суп с низким гликемическим индексом
Как безопасно перевозить кошку: что стоит знать каждому владельцу
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.