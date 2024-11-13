Избавить сад от вредителей и болезней можно, если посадить на участке этот сорняк

Чтобы вырастить полынь, нужна суглинисто-супесчаная, хорошо дренированная почва. Выберите солнечное место в саду и почву с низким содержанием питательных веществ.
Выращивайте полынь на удалении от других растений. При посадке полезно добавить немного удобрений с медленным высвобождением.
Полынь — простое в уходе растение. Если дожди идут периодически, поливать растение нет необходимости. В случае засухи и жаркой погоды полейте растение небольшим количеством воды. Избегайте чрезмерного увлажнения почвы.
Также можно вырастить полынь в горшке или контейнере. Главное — защитить растение от дождя. Для подкормки растения можно использовать компост.
Зимой лучше всего переместить полынь в помещение, чтобы защитить ее от морозов.
Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.