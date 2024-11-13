Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола
Какой кредит выбрать для покупки автомобиля: автокредит или потребительский
Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков
Вся правда о детских страхах и их влиянии на взрослую жизнь
Как приготовить идеальный морковный суп с низким гликемическим индексом
Как безопасно перевозить кошку: что стоит знать каждому владельцу
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Силуанов заявил, что рубли, а не доллары, являются правильным выбором россиян

Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом

1:17
Садоводство

Как избавиться от колорадского жука

Колорадский жук вредит не только картофелю, но и баклажанам, помидорам и перцу. Одним из самых безопасных методов устранения является ручной сбор жуков.

Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, CC BY-SA 2.0

Для этого нужно собрать личинок и взрослых особей в бутылку с узким горлышком, чтобы насекомые не смогли сбежать. Затем их следует залить водой или уничтожить другим способом. Хотя ручной сбор может показаться сложным, вам не нужны никакие инструменты, кроме ваших собственных рук и времени. Лучше всего собирать жуков в первой половине дня, когда насекомые ходят медленнее.

Наполните бутылку от насекомых мыльной водой. Поставьте емкость под листья с жуками или личинками и встряхните растение. Вредители попадут в емкость и утонут. 

Перчатки облегчают работу. Как правило, яйца оранжевого жука находятся на нижней стороне листьев.

Чтобы облегчить сбор жучков, можно воспользоваться пылесосом. Небольшие аккумуляторные ручные пылесосы могут быть довольно эффективными в борьбе с колорадскими жуками в саду. Такой прибор также может помочь вам в борьбе с другими основными вредителями.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Экономика и бизнес
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары Аудио 
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Туризм
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого Аудио 
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Авто
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе
Воздух озера Комо: новый сувенир из Италии
Сезонная консервация двигателя: что нужно сделать перед хранением
Девушкам рассказали, как найти мотивацию и начать усердно работать над своим телом
Разделите миски: как избежать странного поведения кошки
Кто на дороге ведёт себя хуже: разбираем причины
В период распродаж покупателей квартир подстерегает больше опасностей, чем в обычные дни?
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Почему нельзя злоупотреблять чесноком: предупреждения эксперта
В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.