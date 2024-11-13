Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как избавиться от колорадского жука

Колорадский жук вредит не только картофелю, но и баклажанам, помидорам и перцу. Одним из самых безопасных методов устранения является ручной сбор жуков.

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, CC BY-SA 2.0

Для этого нужно собрать личинок и взрослых особей в бутылку с узким горлышком, чтобы насекомые не смогли сбежать. Затем их следует залить водой или уничтожить другим способом. Хотя ручной сбор может показаться сложным, вам не нужны никакие инструменты, кроме ваших собственных рук и времени. Лучше всего собирать жуков в первой половине дня, когда насекомые ходят медленнее.

Наполните бутылку от насекомых мыльной водой. Поставьте емкость под листья с жуками или личинками и встряхните растение. Вредители попадут в емкость и утонут.

Перчатки облегчают работу. Как правило, яйца оранжевого жука находятся на нижней стороне листьев.

Чтобы облегчить сбор жучков, можно воспользоваться пылесосом. Небольшие аккумуляторные ручные пылесосы могут быть довольно эффективными в борьбе с колорадскими жуками в саду. Такой прибор также может помочь вам в борьбе с другими основными вредителями.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

