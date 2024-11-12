Как продлить срок хранения корнеплодов с помощью народных методов

Большая часть урожая уже переработана, но для сохранения свежих корнеплодов, которые важны зимой для пополнения запасов витаминов, стоит принять во внимание несколько простых, но важных рекомендаций по хранению свеклы, моркови, репы, редьки, брюквы и других овощей.

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Как правильно убирать корнеплоды для хранения

Для сбора корнеплодов лучше выбирать солнечный, сухой день и использовать вилы или небольшую садовую лопатку. Вырывать овощи за ботву не следует, чтобы не повредить их, что ухудшит их сохранность.

После выкапывания корнеплоды должны немного полежать на сухой грядке, чтобы обветриться, но не оставаться под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к потере влаги и увяданию овощей. После этого корнеплоды нужно аккуратно очистить от земли и обрезать ботву, оставив у моркови пенёк около 1 см, а у свеклы — срез по плечикам.

Когда убирать корнеплоды для хранения

Пересиживать с уборкой не стоит. Похолодание и частые осенние дожди могут ухудшить качество корнеплодов и сократить сроки их хранения. В средней полосе оптимально убирать урожай во второй половине сентября, в южных районах — до конца ноября. Важно успеть до заморозков собрать морковь, свеклу, корневую петрушку, зимнюю редьку, сельдерей и пастернак.

Сортировка овощей

Для продления срока хранения важно тщательно отсортировать овощи. После уборки корнеплоды следует на 7-10 дней разместить в сарае или гараже для "карантина". Так можно выявить поврежденные или больные плоды, которые нужно своевременно удалить.

Корнеплоды следует сортировать по размеру: мелкие овощи использовать в первую очередь, крупные — оставить на хранение. Мыть их перед закладкой на хранение нельзя, так как это может привести к сокращению срока хранения.

Хранение овощей в погребе

После подготовки корнеплоды следует разместить в заранее подготовленный погреб. Температура должна быть от -2 до +2°C, а влажность — 90-95%. В таких условиях морковь будет храниться долго. Свекла же может храниться в открытом виде, а при правильной влажности не теряет своего качества.

Свеклу можно хранить вместе с картофелем, так как она поглощает лишнюю влагу, предотвращая гниение картошки. Важно периодически проверять состояние хранимых овощей и удалять поврежденные или больные.

Хранение в песке

Песок — один из самых популярных и компактных способов хранения овощей. Песок следует предварительно нагреть или прокалить в духовке. Овощи укладываются в ящики, пересыпаясь слоем песка, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Песок должен быть слегка влажным, но не мокрым, а температура воздуха в этом случае — от 0 до +3°C.

Хранение в опилках

Для хранения моркови и свеклы также подходят древесные опилки, особенно хвойных деревьев, которые обладают антисептическими свойствами и предотвращают развитие микроорганизмов. Опилки следует использовать в ящиках или коробках, а не на полу. Этот способ также позволяет сохранить овощи на длительный срок.

Хранение в полиэтиленовых пакетах

Хотя этот способ популярен, он не самый лучший. В пакетах должна быть вентиляция, чтобы избежать образования конденсата, что может привести к быстрому развитию болезней. Пакеты с овощами размещаются на полке или подставке, не завязываясь, чтобы они могли "дышать". При температуре от +5 до -10°C овощи сохраняются до 3-4 месяцев.

Хранение в глине и меле

Этот метод подходит для хранения в сырых подвалах и заключается в том, чтобы обмакнуть корнеплоды в глиняный или меловой раствор, затем дать им обсохнуть. Это позволяет овощам храниться до года, обеспечивая их долгую сохранность.

Хранение в луковой шелухе

Для хранения моркови и свеклы можно использовать луковую шелуху. Овощи укладываются в коробки или мешки, наполненные шелухой, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов и поглощение лишней влаги.

Уточнения

Корнепло́д — часть растения, запасающая питательные вещества, чаще всего ассоциированные с корневой системой, откуда первая часть названия.

