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Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах

3:17
Садоводство

Кашель, боль в горле, слабость — все эти неприятные симптомы простуды могут быть ослаблены с помощью народных средств. В арсенале борьбы с простудой находятся разнообразные отвары, настои, горячие ножные ванны, полоскания горла, ингаляции и горчичники, а также натуральные растительные препараты.

Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Лечение при первых признаках простуды

Когда появляются первые симптомы простуды (например, после промокших ног или переохлаждения), рекомендуется принять горячую ванну для ног с горчицей. В воду температурой около 42°C добавляется 2 столовые ложки сухой горчицы.

Нужно держать ноги в такой ванночке около 15 минут, подливая горячую воду по мере охлаждения. Для улучшения состояния полезно принимать отвары трав, таких как брусника, шиповник и калина.

Отвар калины

Для отвара калину следует залить кипятком (1 стакан на 1 столовую ложку цветков) и прокипятить на водяной бане 10 минут. Пить по 1 столовой ложке трижды в день.

Отвар брусники

Полезно пить брусничный морс или отвар из листьев брусники. Листья брусники и земляники смешиваются в равных частях, и 1 столовая ложка сбора заливается стаканом воды, доводится до кипения. Пить по 1 стакану трижды в день в горячем виде.

Лечение кашля при простуде

Если простуду сопровождают головные боли и сильный кашель, поможет средство из калины с медом. Для его приготовления нужно взять 1 стакан ягод калины, залить 1 литром воды и прокипятить в течение 10 минут. Процеженный отвар пить по 1/3 стакана трижды в день.

Растительные препараты при простуде

Растительные комплексы, содержащие бобровую струю, медовую вытяжку и пчелиную пергу, оказывают положительное воздействие при воспалениях верхних дыхательных путей. Они помогают избавиться от кашля, насморка и воспалений. Также мед с бобровой струей и барсучьим жиром значительно облегчает кашель.

Ингаляции при простуде

Паровые ингаляции дома помогают устранить насморк и улучшить состояние при простуде. Для ингаляций подходят отвары трав, эфирные масла, сода или даже лук и чеснок. Но важно помнить, что они противопоказаны детям и людям с бронхиальной астмой.

Снижение температуры при простуде

При повышенной температуре важно соблюдать обильное питье, носить одежду из натуральных тканей и проветривать помещение. Лечение должно включать такие напитки, как компоты из сухофруктов, травяные и ягодные отвары. При этом чай с малиной повышает потоотделение, поэтому важно следить за уровнем жидкости в организме.

Жаропонижающий отвар при простуде

Для жаропонижающего отвара можно использовать цветки бузины, липы, кору ивы, цветы ромашки, корень солодки. Сбор заливается кипятком и настаивается 15 минут. Этот настой следует пить в течение дня.

Уточнения

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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