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Как правильно посадить озимый чеснок для отличного урожая

1:55
Садоводство

Озимый чеснок сажают под зиму, так как он дает урожай уже в середине лета, при этом не требует большого ухода. Чтобы он успешно перезимовал и укоренился, необходимо правильно выбрать и продезинфицировать посадочный материал, подготовить почву и подобрать оптимальные сроки для посадки.

Как правильно посадить озимый чеснок для отличного урожая
Фото: public-domain-image.com by Jon Sullivan is licensed under commons.wikimedia.org

Чеснок делится на два типа: яровой (вегетирует летом) и озимый (начинает расти осенью, зимует и дает урожай летом). Основные различия между ними: озимый чеснок высаживается под зиму, а яровой — весной. Озимый чеснок отличается меньшим количеством крупных зубков, а его вкус более жгучий. Яровой чеснок, в свою очередь, хранится дольше и имеет менее острый вкус.

Чтобы посадить озимый чеснок, важно выбрать участок, который будет хорошо освещен и не будет страдать от застоя воды. Чеснок не любит кислые и тяжелые почвы, предпочитая нейтральные или слабощелочные. Подготовка почвы должна быть проведена заранее, чтобы она успела осесть и не уплотнилась после посадки.

Сроки посадки зависят от климатической зоны, но обычно рекомендуется высаживать чеснок не позднее, чем за три недели до наступления устойчивых морозов. На юге посадку можно отложить до конца октября или ноября.

Для озимого чеснока лучше выбирать участки с севера на юг, с шириной грядок около 1 м. Посадка чеснока осуществляется с интервалом в 10-12 см, глубина посадки зависит от климатических условий.

После посадки чеснок не требует постоянного ухода, однако, чтобы улучшить результаты, можно провести несколько поливов и подкормок весной, а также использовать мульчирование в суровых климатических условиях.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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