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Полезные свойства зеленого горошка и как его вырастить

2:05
Садоводство

Отличные советы помогут легко вырастить горох, который порадует крупными, сладкими стручками весь летний сезон. Чтобы урожай радовал результатом, важно выбрать подходящие сорта, подготовить почву и правильно организовать уход.

Полезные свойства зеленого горошка и как его вырастить
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, CC0

Сорта гороха отличаются по срокам созревания: ранние (Альфа, Глориоза, Вера) дают плоды через 50-55 дней, среднеспелые (Александра, Сахарный-2, Шугар Дэдди) — через 56-70 дней, а позднеспелые (Совершенство, Жегалова-112) — через 70-90 дней.

Также они делятся на сахарные, полусахарные и лущильные, где первые не имеют пергаментной оболочки, что позволяет есть горошины со стручками.

Почва должна быть суглинистой и нейтральной по кислотности. Если участок с кислой почвой (pH ниже 7), перед посевом стоит произвести известкование. Хорошо удобренная и подготовленная с осени грядка — залог успешного урожая. Вносят перегной, суперфосфат и сульфат калия.

Сеять горох можно в начале мая, выдерживая промежутки по срокам созревания. Ранние сорта высаживаются в первую пятидневку, далее по неделям среднеспелые и позднеспелые. Семена замачивают на сутки и заделывают на глубину 4-6 см. Важно не заглублять семена чрезмерно, чтобы не замедлить появление всходов.

Горох нуждается в регулярных прополках, рыхлении междурядий и обильном, но умеренном поливе. После сбора урожая стебли гороха можно заделать в почву как органическое удобрение.

Диетологи рекомендуют употреблять до 3 кг зеленого горошка в год. Он содержит аминокислоты, способствующие омоложению организма, и важные вещества, такие как холин и инозин, помогающие улучшать обменные процессы и снижать холестерин.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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