Полезные свойства зеленого горошка и как его вырастить

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Отличные советы помогут легко вырастить горох, который порадует крупными, сладкими стручками весь летний сезон. Чтобы урожай радовал результатом, важно выбрать подходящие сорта, подготовить почву и правильно организовать уход.

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Сорта гороха отличаются по срокам созревания: ранние (Альфа, Глориоза, Вера) дают плоды через 50-55 дней, среднеспелые (Александра, Сахарный-2, Шугар Дэдди) — через 56-70 дней, а позднеспелые (Совершенство, Жегалова-112) — через 70-90 дней.

Также они делятся на сахарные, полусахарные и лущильные, где первые не имеют пергаментной оболочки, что позволяет есть горошины со стручками.

Почва должна быть суглинистой и нейтральной по кислотности. Если участок с кислой почвой (pH ниже 7), перед посевом стоит произвести известкование. Хорошо удобренная и подготовленная с осени грядка — залог успешного урожая. Вносят перегной, суперфосфат и сульфат калия.

Сеять горох можно в начале мая, выдерживая промежутки по срокам созревания. Ранние сорта высаживаются в первую пятидневку, далее по неделям среднеспелые и позднеспелые. Семена замачивают на сутки и заделывают на глубину 4-6 см. Важно не заглублять семена чрезмерно, чтобы не замедлить появление всходов.

Горох нуждается в регулярных прополках, рыхлении междурядий и обильном, но умеренном поливе. После сбора урожая стебли гороха можно заделать в почву как органическое удобрение.

Диетологи рекомендуют употреблять до 3 кг зеленого горошка в год. Он содержит аминокислоты, способствующие омоложению организма, и важные вещества, такие как холин и инозин, помогающие улучшать обменные процессы и снижать холестерин.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

