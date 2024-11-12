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Как получить ранний урожай лука-шалота с подзимней посадки

2:52
Садоводство

В сентябре наступает время для посадки подзимних луковичных культур: чеснока, репчатого лука и лука-шалота. В отсутствие севка шалот станет отличной и доступной альтернативой. Для успешной посадки под зиму важно подготовить почву, тщательно выбрать и обработать посевной материал, а также соблюдать агротехнические рекомендации.

Как получить ранний урожай лука-шалота с подзимней посадки
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Посадка лука-шалота под зиму

Шалот становится всё более популярным среди садоводов благодаря удобству выращивания и высокой продуктивности. Посаженный под зиму, он даёт раннюю зелень, а время уборки наступает на две недели раньше.

Подзимние посадки снижают весеннюю нагрузку на садоводов и позволяют растению эффективнее использовать зимнюю влагу, благодаря чему луковицы становятся крупнее.

Преимущества выращивания лука-шалота

Шалот, известный также как семейный лук или кущевка, отличается высокой урожайностью, стойкостью к болезням и отличной лёжкостью. Этот лук практически не повреждается луковой мухой и не стрелкуется при правильном хранении. Садоводы получают сочную зелень в больших количествах и качественные крупные луковицы, если придерживаются рекомендаций по посадке и уходу.

Подготовка почвы и выбор посадочного материала

Лук-шалот предпочитает почвы, богатые перегноем и комплексными минеральными удобрениями. Чтобы добиться хороших урожаев, рекомендуется вспахать почву за месяц до посадки и внести органику и минеральные добавки.

Также важно выбрать для посадки мелкие луковицы — они хорошо перезимуют и дадут крупные, здоровые головки. Перед посадкой луковицы можно замочить в растворе торфо-гуминовых препаратов для ускорения роста корней.

Особенности посадки под зиму

Для подзимней посадки оптимальное время — за 40 дней до замерзания почвы. Луковицы укладывают на расстоянии 8-10 см друг от друга и заглубляют на 5-6 см. Мульчирование перегноем или компостом после посадки способствует сохранению тепла и влаги, что помогает растениям благополучно пережить зиму.

Если снега на участке мало, рекомендуется позаботиться о снегозадержании, что обеспечит дополнительную защиту посадкам.

Уход после посадки

После посадки шалот можно слегка присыпать мульчей и организовать снегозадержание с помощью лапника или деревянных щитов, что поможет удержать снег и обеспечить зимнюю защиту растениям. Правильная подготовка и уход позволят уже весной получить зелень и крупные луковицы, которые будут отличаться хорошими вкусовыми качествами и высокой лёжкостью.

Уточнения

Лук-шалот или лук аскалонский (лат. Allium ascalonicum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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