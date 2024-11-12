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Как правильно ухаживать за виноградом, чтобы был максимальный урожай

1:52
Садоводство

Для получения здорового и плодоносного виноградного куста важно придерживаться правил формирования лоз. Этот процесс начинается с первого года посадки и продолжается на всех этапах роста: от формирования скелета до поддержания плодоносящих ветвей и омоложения.

Как правильно ухаживать за виноградом, чтобы был максимальный урожай
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Виноградный куст формируется через обрезку, которая укрепляет структуру и помогает избежать заболеваний, а также упрощает процесс укрытия лозы на зиму.

В процессе формирования лоз выделяются три ключевых этапа: накопление листвы и активный рост, период плодоношения и фаза старения. На каждом из них изменяются задачи обрезки. В первые годы создается структура, которая поддерживает куст. В последующий период акцент делается на поддержание обильного урожая, а с началом старения ветви обновляются.

Виноград нуждается в регулярном уходе, который включает весеннюю и осеннюю обрезку. Весной удаляются лишние побеги, чтобы равномерно распределить нагрузку. В июле проводится пасынкование — важный этап, помогающий избежать избыточного разрастания.

Особенно популярна бесштамбовая веерная формировка куста, которая подходит для холодных регионов. Этот способ обеспечивает устойчивость лозы к морозам и облегчает укрытие. Основная форма куста создаётся рукавами — многолетними ветвями, которые можно периодически заменять на новые.

Поддержание такой структуры позволяет винограду не только хорошо плодоносить, но и быть долговечным.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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