Устойчивые и сладкие: лучшие сорта ремонтантной клубники для дачи

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ремонтантная клубника — это истинная находка для садоводов, желающих наслаждаться свежими ягодами не только в начале лета, но и вплоть до осени. Эти сорта клубники способны плодоносить несколько раз за сезон, что делает их особенно популярными.

Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5

Эльсанта

Описание: Этот сорт отличается высокими урожайными показателями и непревзойденным вкусом. Ягоды крупные, сладкие, с ярко-красной кожицей.

Преимущества:

Высокая устойчивость к болезням.

Обильное плодоношение с середины июня до сентября.

Хорошая транспортабельность ягод.

Идеально подходит: Для получения коммерческого урожая и для домашнего употребления.

Флорида Сончика

Описание: Отличается высокой урожайностью и большими сладкими ягодами. Они могут достигать размера до 30 грамм.

Преимущества:

- Устойчив к неблагоприятным погодным условиям.

- Обильное и длительное плодоношение.

- Ягоды имеют отличный вкус и аромат.

Идеально подходит: Для садоводов, которые хотят получать ягоды на протяжении всего сезона.

Монтерей

Описание: Американский сорт, известный своими высокими показателями урожайности. Ягоды имеют насыщенный красный цвет и сладкий вкус.

Преимущества:

Устойчив к болезням и вредителям.

Плодоношение начинается с июня и продолжается до заморозков.

Ягоды отлично хранятся и транспортируются.

Идеально подходит: Для коммерческого выращивания и садоводов-любителей.

Кама

Описание: Этот сорт давно завоевал популярность среди садоводов благодаря своему отличному вкусу и высокой урожайности. Ягоды средние, но очень сладкие.

Преимущества:

Устойчив к холодам и болезням.

Плодоношение начинается в июле и продолжается до осени.

Прост в уходе и выращивании.

Идеально подходит: Для малых огородов и дач.

Сона

Описание: Европейский сорт, который привлекает внимание своими крупными ягодами, достигающими 40 грамм весом. Они имеют сладкий вкус и яркий аромат.

Преимущества:

Обильный и длительный урожай.

Устойчивость к болезням и вредителям.

Отменные вкусовые качества ягод.

Идеально подходит: Для любителей сладкой клубники.

Зенга Зенгана

Описание: Один из самых известных сортов в мире. Ягоды сердцевидной формы, ярко-красного цвета и сладковатого вкуса.

Преимущества:

Высокая устойчивость к заболеваниям.

Плодоносит несколько раз за сезон.

Удобен в размножении.

Идеально подходит: Для садоводов, желающих иметь разнообразие на своем участке.

Джэка Фрути

Описание: Сорт, отличающийся крупными ягодами и приятным сладким вкусом. Они не трескаются и долго хранятся.

Преимущества:

Устойчив к условиям внешней среды.

Плодоношение длится с июля до октября.

Отличная транспортабельность.

Идеально подходит: Для продажи и домашнего использования.

Ремонтантная клубника — это прекрасный способ продлить радость от свежих ягод. Выбор сортов зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Все перечисленные сорта обладают высокими показателями урожайности и отличными вкусовыми качествами. Сажая их на своем участке, вы сможете наслаждаться сладкими ягодами в течение всего лета и даже осенью. Удачного вам выращивания!