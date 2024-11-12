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Устойчивые и сладкие: лучшие сорта ремонтантной клубники для дачи

3:44
Садоводство » Советы

Ремонтантная клубника — это истинная находка для садоводов, желающих наслаждаться свежими ягодами не только в начале лета, но и вплоть до осени. Эти сорта клубники способны плодоносить несколько раз за сезон, что делает их особенно популярными. 

Устойчивые и сладкие: лучшие сорта ремонтантной клубники для дачи
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5

Эльсанта

Описание: Этот сорт отличается высокими урожайными показателями и непревзойденным вкусом. Ягоды крупные, сладкие, с ярко-красной кожицей.

Преимущества: 

  • Высокая устойчивость к болезням.
  • Обильное плодоношение с середины июня до сентября.
  • Хорошая транспортабельность ягод.

Идеально подходит: Для получения коммерческого урожая и для домашнего употребления.

Флорида Сончика

Описание: Отличается высокой урожайностью и большими сладкими ягодами. Они могут достигать размера до 30 грамм.

Преимущества:
- Устойчив к неблагоприятным погодным условиям.
- Обильное и длительное плодоношение.
- Ягоды имеют отличный вкус и аромат.

Идеально подходит: Для садоводов, которые хотят получать ягоды на протяжении всего сезона.

Монтерей

Описание: Американский сорт, известный своими высокими показателями урожайности. Ягоды имеют насыщенный красный цвет и сладкий вкус.

Преимущества:

  • Устойчив к болезням и вредителям.
  • Плодоношение начинается с июня и продолжается до заморозков.
  • Ягоды отлично хранятся и транспортируются.

Идеально подходит: Для коммерческого выращивания и садоводов-любителей.

Кама

Описание: Этот сорт давно завоевал популярность среди садоводов благодаря своему отличному вкусу и высокой урожайности. Ягоды средние, но очень сладкие.

Преимущества:

  • Устойчив к холодам и болезням.
  • Плодоношение начинается в июле и продолжается до осени.
  • Прост в уходе и выращивании.

Идеально подходит: Для малых огородов и дач.

Сона

Описание: Европейский сорт, который привлекает внимание своими крупными ягодами, достигающими 40 грамм весом. Они имеют сладкий вкус и яркий аромат.

Преимущества:

  • Обильный и длительный урожай.
  • Устойчивость к болезням и вредителям.
  • Отменные вкусовые качества ягод.

Идеально подходит: Для любителей сладкой клубники.

Зенга Зенгана

Описание: Один из самых известных сортов в мире. Ягоды сердцевидной формы, ярко-красного цвета и сладковатого вкуса.

Преимущества:

  • Высокая устойчивость к заболеваниям.
  • Плодоносит несколько раз за сезон.
  • Удобен в размножении.

Идеально подходит: Для садоводов, желающих иметь разнообразие на своем участке.

Джэка Фрути

Описание: Сорт, отличающийся крупными ягодами и приятным сладким вкусом. Они не трескаются и долго хранятся.

Преимущества:

  • Устойчив к условиям внешней среды.
  • Плодоношение длится с июля до октября.
  • Отличная транспортабельность.

Идеально подходит: Для продажи и домашнего использования.

Ремонтантная клубника — это прекрасный способ продлить радость от свежих ягод. Выбор сортов зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Все перечисленные сорта обладают высокими показателями урожайности и отличными вкусовыми качествами. Сажая их на своем участке, вы сможете наслаждаться сладкими ягодами в течение всего лета и даже осенью. Удачного вам выращивания!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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