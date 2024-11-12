Новые и проверенные сорта моркови для подзимнего посева

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Отличный урожай моркови весной может быть собран при грамотном подзимнем посеве, который стоит запланировать уже с осени, когда завершены основные работы в огороде, а температура почвы и воздуха стала немного отрицательной.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

При выборе сорта важно учитывать такие свойства, как короткий период вегетации, морозостойкость, устойчивость к недостатку света и способность противостоять цветушности. Подходящие сорта, проверенные годами, включают "Московская зимняя А-545", "Лосиноостровская — 13", "Нантская 4" и "Витаминная 6", которые отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к холодам и хорошими вкусовыми качествами.

Новые сорта, такие как "Добрыня", "Краса девица" и "Детская сладость", также подходят для подзимнего посева, радуя отличной урожайностью и повышенным содержанием сахара и каротина. Сорта "Шантане-2461" и "Несравненная" славятся крупными плодами и адаптируются к разным климатическим условиям.

Еще несколько гибридов, как "Лисичка-сестричка" и "Карамелька", сочетают сладость и простоту выращивания, что делает их особенно привлекательными для детского питания и свежего потребления.

Для успешного подзимнего выращивания моркови рекомендуется учитывать не только сорта, но и сроки посева, зависящие от наступления устойчивых холодов. Такой подход помогает избежать риска преждевременного прорастания и потери урожая. Озимая морковь идеально подходит для весеннего и летнего потребления, но не сохраняется длительное время, что важно учитывать при планировании посевов.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

