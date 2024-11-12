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Как квашенная капуста помогает укрепить здоровье

2:52
Садоводство

Квашеная капуста — это ферментированный продукт, который оказывает благотворное влияние на организм. В ее составе присутствуют витамины и микроэлементы, укрепляющие иммунитет и улучшающие пищеварение.

Как квашенная капуста помогает укрепить здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Кроме того, капуста снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает поддерживать нормальную массу тела, что делает ее популярным компонентом диет.

  • Квашеная капуста насыщает организм питательными веществами. Благодаря содержанию кальция, магния и железа, она укрепляет костную систему и помогает поддерживать минеральный баланс.
  • Пробиотики, содержащиеся в капусте, улучшают пищеварение и способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, снижая риск гастрита и других заболеваний ЖКТ.
  • Систематическое употребление квашеной капусты укрепляет иммунитет, помогает выстраивать барьеры против инфекций, уменьшая необходимость в антибиотиках.
  • Низкокалорийная капуста с высоким содержанием клетчатки способствует чувству насыщения, что делает ее полезной для контроля массы тела.
  • В составе капусты есть магний и цинк, которые поддерживают работу нервной системы, способствуют снижению тревожности и улучшают настроение.
  • Антиоксиданты в капусте защищают клетки от злокачественных изменений, снижая вероятность онкологических заболеваний.
  • Для здоровья сердца и сосудов капуста полезна способностью понижать уровень холестерина, укреплять сосуды и сердечную мышцу.
  • Квашеная капуста укрепляет костную ткань, что особенно важно для пожилых людей. Она сохраняет свои полезные свойства при готовке и может добавляться в супы, салаты или тушеные блюда.
  • Благотворное влияние капусты распространяется на состояние кожи и зрения. Она содержит каротин и витамин А, которые защищают кожу и зрение, предотвращая возрастные изменения.

Несмотря на эти преимущества, квашеная капуста имеет противопоказания. Ее употребление следует ограничить людям с высоким артериальным давлением, заболеваниями почек и желудка, так как она может повысить кислотность и усугубить существующие проблемы.

Существует много народных рецептов с квашеной капустой. Этот продукт активно используется для очищения организма и улучшения состояния кожи. Для диеты квашеная капуста готовится по особому рецепту, где овощи заливаются рассолом и настаиваются несколько дней.

Капустный сок также применяют для очищения и улучшения состояния кожи. Его можно наносить на лицо для сужения пор, отбеливания и мягкого отшелушивания.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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