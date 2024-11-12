Почему репу обязательно нужно выращивать в своем огороде

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание репы на огороде приносит множество полезных и вкусных плодов. Несмотря на утрату популярности, этот овощ остается ценным источником витаминов и минералов. Он отличается неприхотливостью и может легко дополнить летний рацион.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Посев и подготовка почвы

Репу можно сеять в открытый грунт весной и в середине лета. Для успешного роста важно выбрать плодородное место и подготовить рыхлую грядку. На этапе подготовки вносятся перегной, древесная зола и комплексные удобрения. Грядка шириной до 1,2 м должна быть хорошо прорыхлена для маленьких семян репы.

Посадка и уход

Семена заглубляют на 2-3 см, а если почва сухая, бороздки предварительно поливают. Репу можно сеять весной для летнего потребления и летом для зимнего хранения.

Уход за растениями минимальный: достаточно следить за влажностью почвы, регулярно удалять сорняки и прореживать ряды. Защита от вредителей, таких как крестоцветная блошка, достигается за счет древесной золы и укрывного материала.

Полезные свойства репы

Репа содержит множество полезных веществ, включая янтарную кислоту, которая является биостимулятором. Этот овощ рекомендуется при заболеваниях ЖКТ и для укрепления костной системы. В далеком прошлом репа использовалась для предотвращения рахита у детей и поддержания здоровья крови и костей.

Популярные сорта

Для выращивания в Сибири подходят сорта, такие как Петровская 1, Орбита, Комета и Голден Болл. Эти сорта характеризуются разными сроками созревания и вкусовыми качествами.

Опыт выращивания

Многие садоводы предпочитают минимальный уход, ограничиваясь поливом и удалением сорняков. Репа созревает уже в июле и используется свежей в ежедневном рационе.

Уточнения

Репа или репа огородная (лат. Brassica rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).

