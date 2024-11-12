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Вот что нужно знать о методе выращивания вишни из косточки

Садоводство

Для успешного размножения вишни можно использовать два метода: черенками и семенами (косточками). Черенкование помогает сохранить сортовые качества растения, однако требует особого внимания к подготовке почвы и уходу за растением.

Для этого метода предпочтительно использовать парник, а также необходима питательная почва, включающая керамзит для дренажа и смесь перегноя и песка. Подготовка черенков также важна: выбираются только молодые, длиной около 15 см и имеющие два листочка.

Размножение косточками подойдёт для выращивания более морозостойких растений, хотя плоды могут отличаться от исходного сорта. Для получения качественного урожая необходимо уделить внимание стратификации семян, их посадке в подготовленную почву и уходу за сеянцами. Этот метод также используют для выращивания подвоев — саженцев для прививки сортовых растений.

С каждым из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Зеленое черенкование позволяет получить множество саженцев с сохранением сортовых признаков, однако саженцы будут давать много поросли и могут оказаться менее зимостойкими. Косточки же дают морозоустойчивые растения, однако требуют больше времени для плодоношения и регулярного ухода.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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