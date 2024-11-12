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Зимняя защита деревьев: зачем проводить побелку осенью?

3:21
Садоводство » Советы

Побелка деревьев — важная агрономическая практика, которая помогает защитить растения от различных неблагоприятных факторов. Однако многие садоводы задаются вопросом, почему эту процедуру лучше проводить именно осенью, а не весной.

Зимняя защита деревьев: зачем проводить побелку осенью?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Защита от зимних солнечных ожогов

Одной из главных причин осенней побелки является защита коры деревьев от солнечных ожогов. Осенью, когда температура воздуха начинает снижаться, солнечные лучи остаются достаточно активными. Порывистый зимний ветер может приводить к резким перепадам температуры на коре: днем она нагревается под солнечными лучами, а ночью быстро остывает. Это приводит к образованию трещин и даже отслоению коры. Побелка помогает снизить перегрев коры деревьев и минимизирует риск зимних повреждений.

Предотвращение повреждений от морозов

Побелка служит дополнительной защитой древесины от холода. Белый цвет побелки отражает солнечные лучи, что помогает деревьям сохранять стабильную температуру. Это особенно важно для молодых деревьев с тонкой корой, которые наиболее уязвимы к зимним морозам. Осенняя побелка создает барьер, предотвращая замерзание коры и способствуя ее здоровью.

Защита от болезней и вредителей

Осенняя побелка деревьев помогает снизить риск заражения различными грибковыми заболеваниями и вредителями. Побелка создает физический барьер, который затрудняет доступ насекомым и грибам к дереву. Кроме того, многие болезнетворные организмы развиваются в теплую, влажную погоду, а осенние температуры способствуют высыханию коры, что делает неблагоприятные условия для их роста.

Устойчивость к зимним условиям

Правильная осенняя побелка способствует повышению общей устойчивости дерева к неблагоприятным зимним условиям. Это особенно важно для молодых саженцев, которые нуждаются в дополнительной защите, чтобы успешно перезимовать и начать новый вегетационный период. Заботясь о деревьях осенью, вы обеспечиваете им надежную защиту на предстоящую зиму.

Удобство выполнения работ

Для садоводов осенний период часто оказывается более удобным для проведения работ по побелке. Весной, особенно в преддверии начала вегетационного периода, садоводы могут быть заняты другими сельскохозяйственными работами, такими как обрезка или посадка. Осень же в большинстве случаев позволяет выделить время на побелку, когда активность в саду снижается.

Побелка деревьев осенью — это важная агрономическая практика, способствующая их здоровью и устойчивости к зимним условиям. Эта процедура помогает защитить деревья от солнечных ожогов, морозов, болезней и вредителей, а также обеспечивает удобство выполнения работ. Осенью деревья получают необходимую защиту, что в конечном итоге положительно сказывается на их развитии и урожайности в следующем сезоне. Заботясь о своих растениях в осенний период, вы закладываете крепкий фундамент для будущего роста и цветения вашего сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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