Как выращивать перец на подоконнике: сорта, уход и секреты урожая

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — это многолетнее растение, которое можно успешно выращивать дома на подоконнике. Многие карликовые сорта и гибриды, такие как "Акварель" или "Винни Пух", идеально подходят для домашнего выращивания благодаря компактным кустам и быстрому созреванию. В зависимости от сорта, перец может плодоносить через три месяца после посадки.

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Выбор горшка и почвы

Для компактных кустов подойдут горшки объемом 3 литра, для более крупных — около 5 литров. Контейнеры лучше выбирать из глины с дренажными отверстиями. Грунт должен быть легким и рыхлым; можно использовать смесь перегноя, песка и огородной земли.

Посадка и уход за рассадой

Чтобы не травмировать корни, рекомендуется сразу высевать семена в постоянный горшок. Перед посевом семена можно прорастить для ускорения всходов. Для хорошего урожая перцу нужно достаточное освещение, умеренный полив и температура около +22…+25 °C.

Опыление и поддержка растений зимой

Перец самоопыляем, но можно помочь опылению, слегка встряхнув цветущие кустики или перенести пыльцу кисточкой. Зимой перец нужно досвечивать, поддерживая световой день на уровне 8-10 часов.

Проблемы в уходе

Недостаток влаги, жары или сквозняки могут вызывать сброс листьев и завязи. Листья также могут желтеть из-за кислотности почвы или пересыхания. Решить эти проблемы можно регулировкой влажности, температуры и питательности грунта.

Защита от вредителей

Для борьбы с тлей в домашних условиях эффективны настои жгучего перца или биопрепараты, такие как "Фитоверм".

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

