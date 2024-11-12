Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские учёные обнаружили опасность 6G-излучения
Просто достаньте заготовленные заранее ленивые голубцы из морозилки, и шикарный ужин готов
Почему стоит использовать гель алоэ вера, как основу под макияж?
«Архыз» откроет горнолыжный сезон 15 ноября
Подкормка декабриста: что нужно знать для успешного цветения?
Возвращение продажи пива на стадионы не вернёт на них зрителей и не пополнит бюджет РФС
Как выбрать идеального попугая для дома: советы по видам и уходу
Путин поручил упростить въезд для иностранных туристов на Дальний Восток
Эксперты разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам

Рост поганок на участке: что это значит и как с этим бороться?

3:59
Садоводство » Советы

Поганки — это не только опасные грибы, но и маркер здоровья вашего участка. Если вы заметили увеличение их числа, это может сигнализировать о проблемах с почвой, растениями или общей экосистемой сада. 

Рост поганок на участке: что это значит и как с этим бороться?
Фото: pixabay.com by _Alicja_ from Pixabay, PDM

 Значение роста поганок

Растущие поганки могут указывать на следующие факторы:

  • Почвенная структура: Высокая концентрация органических веществ в почве может способствовать росту грибов. Это не всегда плохо, но если поганки начинают активно разрастаться, это может свидетельствовать о перекормленности почвы.
  • Увлажнение: Поганки предпочитают влажные условия. Если они активно растут, возможно, ваш участок переувлажнен. Это может быть связано с неправильным дренажом или частыми дождями.
  • Экологический баланс: Большое количество поганок может также указывать на дисбаланс в экосистеме вашего сада, где отсутствуют естественные хищники или другие организмы, регулирующие уровень грибов в грунте.

Опасности поганок

Поганки, такие как бледная поганка (Amanita phalloides) и другие токсичные виды, могут представлять серьезную опасность для здоровья как людей, так и домашних животных. Потребление даже небольшого количества этих грибов может привести к тяжелым отравлениям и даже смерти. Поэтому важно оперативно реагировать на их появление и избежать их расползания.

Как избавиться от поганок

Вот несколько методов, которые помогут вам избавиться от поганок на вашем участке:

Механические методы

  • Удаление вручную: Если вы заметили одиночные поганки, аккуратно выдерните их с корнями, чтобы предотвратить повторный рост. Обязательно используйте перчатки, чтобы избежать контакта с ядовитыми спорами и слизью грибов.
  • Скашивание: Если поганок много, можно использовать газонокосилку или косу для скашивания веселых покрытий и верхушек. Это затруднит доступ солнечного света и воздуха к оставшимся грибам.

Химические методы

    • Системные фунгициды: В случае серьёзного поражения можно использовать фунгициды, которые помогут уничтожить грибковые споры. Но будьте осторожны и тщательно следуйте инструкции на упаковке, так как некоторые химические средства могут повредить вашу почву и окружающую флору.

Устранение условий, способствующих росту

  • Регулирование влаги: Убедитесь, что у вашего участка хорошая дренажная система. Избегайте лишнего полива, чтобы не создавать идеальные условия для роста поганок.
  • Улучшение почвы: Возможно, стоит рассмотреть добавление песка или перлит для улучшения структуры почвы и увеличения воздухопроницаемости.
  • Севооборот: Практикуйте севооборот, чтобы избегать чрезмерной насыщенности почвы органическими веществами, которые могут способствовать увеличению роста грибов.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление поганок в будущем, следуйте нескольким простым рекомендациям:

Регулярная проверка участка: Периодически проверяйте ваш сад на наличие грибов, особенно в сырую погоду.

  • Поддержка здоровья почвы: Убедитесь, что почва хорошо сбалансирована по составу и не перенасыщена органическими веществами.
  • Правильный полив и дренаж: Устанавливайте дренажные системы и контролируйте уровень влаги, чтобы избежать избытка воды на участке.

Рост поганок на вашем участке — это не только проблема, но и сигнал о возможных нарушениях в экосистеме. Понимание причин их появления и применение эффективных методов борьбы помогут вам избавиться от этих опасных грибов и восстановить баланс в вашем саду. Применяя меры предосторожности и следуя правилам профилактики, вы сможете создать здоровую среду для растений и себя.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В ГАИ рассказали, можно ли по правилам тормозить ручником на ходу
Авто
В ГАИ рассказали, можно ли по правилам тормозить ручником на ходу Аудио 
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Популярное
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения

Как заставить спатифиллум цвести? Узнайте проверенные советы по уходу и подкормке, которые помогут вашему растению расцвести и выглядеть здоровым.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Последние материалы
Просто достаньте заготовленные заранее ленивые голубцы из морозилки, и шикарный ужин готов
Почему стоит использовать гель алоэ вера, как основу под макияж?
«Архыз» откроет горнолыжный сезон 15 ноября
Подкормка декабриста: что нужно знать для успешного цветения?
Возвращение продажи пива на стадионы не вернёт на них зрителей и не пополнит бюджет РФС
Как выбрать идеального попугая для дома: советы по видам и уходу
В США обратили внимание на новый бомбардировщик-невидимку Китая
Путин поручил упростить въезд для иностранных туристов на Дальний Восток
Рост поганок на участке: что это значит и как с этим бороться?
Эксперты разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.