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Почему расположение грядок не всегда должно быть с севера на юг?

3:25
Садоводство » Советы

Традиционно советуют располагать грядки на огородах с севера на юг, чтобы растения получали максимальное количество солнечного света в течение дня. Однако на практике это не всегда нужно и даже может быть неэффективно. 

Почему расположение грядок не всегда должно быть с севера на юг?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Значение солнечного света

Солнечный свет – это жизненно важный ресурс для большинства растений. Однако его распределение и интенсивность могут варьироваться в зависимости от ряда факторов:

  • Широта местности: В северных широтах продолжительность светового дня отличается от южных, что влияет на углы падения солнечных лучей.
  • Климатические условия: Влажные и тенистые районы могут требовать другой ориентации грядок, чтобы растения могли получать достаточно света, не будучи затененными.

Исключения из правила

Существует несколько случаев, когда смысл ориентации грядок меняется:

  • Наклон участка: Если ваш участок наклонен, грядки лучше располагать вдоль склона. Это поможет избежать эрозии, обеспечит лучшее стечение воды и создание микроклимата.
  • Теневые регионы: В условиях, где одно время года преобладают тени (например, от зданий или деревьев), стоит изменять ориентацию грядок. Горизонтальная укладка позволяет растениям получать больше света с разных углов.
  • Условия микроклимата: Разные зоны на участке могут иметь разные микроклиматы. Если в одной части участка солнечно, а в другой — тенисто, следует устанавливать грядки в зависимости от условий каждого конкретного места.

Растения с особыми требованиями

Некоторые растения имеют свои предпочтения по поводу расположения.

  • Теневыносливые растения: Такие культуры, как шпинат или кориандр, могут выигрывать от более плотного расположения грядок, так как это может увеличить тень, в которой они лучше растут.
  • Светолюбивые растения: Для таких культур, как томаты или перцы, более выгодно располагать грядки так, чтобы они получали максимальную освещенность, и это также может означать экспериментирование с ориентацией.

Другие факторы для учёта

Кроме солнечных условий, следует обратить внимание на:

  • Ветер: Защитные растения или сооружения могут помочь создать укрытие от сильных порывов. Если ветры преобладают с определенной стороны, расположите грядки так, чтобы защитить свои растения.
  • Тип почвы: Разные типы почвы могут иметь различные уровни влаги. При наличии хорошего дренажа стоит размещать грядки более свободно, чтобы избежать застоя воды.
  • Соседство растений: Некоторые культуры хорошо растут рядом друг с другом, а другие могут конкурировать за ресурсы. При планировании грядок важно учитывать их совместимость.

Правило о том, что грядки должны располагаться с севера на юг, не является строгим требованием, и на практике оно может иметь множество исключений. Учитывая климатические условия, микроклимат, наклон участка и потребности конкретных растений, вы можете значительно повысить свою урожайность и создать оптимальные условия для роста ваших культур. Экспериментируйте, наблюдайте за своими растениями, и не бойтесь отходить от канонов, чтобы добиться лучших результатов на своем участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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