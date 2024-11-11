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Как обеззаразить почву от болезней?

Садоводство

Планируя посадки на участке следует подумать не только о качестве посадочного материала, но и почвы. Для получения богатого урожая необходимо обеззаразить почву от болезней.

Как обеззаразить почву от болезней?
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

— Биопрепараты:

Эти препараты мягко воздействуют на почву, подавляя только вредные микроорганизмы. Они начинают работать при температуре почвы от +14 °C. Введение полезных бактерий и грибов поможет сдержать развитие патогенных организмов. Перед посевом сидератов разбросайте препарат по поверхности почвы и перекопайте.

— Уксусная кислота:

Этот метод эффективен при температуре от +1 °C до +40 °C, но требует времени на приготовление. Смешайте 0,5 л 9%-го уксуса с 0,1 л 3%-й перекиси водорода и настаивайте в течение 7-10 дней в темном месте. Затем разведите стакан этой жидкости в 10 л воды и полейте грядку, стараясь пропитать грунт на глубину 1-1,5 см.

— Медный купорос:

Для приготовления раствора разведите 1 ст. ложку порошка в 10 л воды. Этого количества хватит для обработки 5 кв. метров грунта.

— Железный купорос:

Смешайте 500 г мочевины и 500 г железного купороса в 10 л воды и опрыскайте почву полученным раствором.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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