Oceнниe пoдкopмки для caдoвoй зeмляники. Главное — зола

Осенние подкормки для садовой земляники не менее важны для богатого урожая на следующий сезон.
1. Органическая подкормка
Основным осенним удобрением для грядок с земляникой является зола. Она обеспечивает растения калием, фосфором и микроэлементами, оздоравливает почву и играет важную роль в профилактике заболеваний.
Для подкормки садовой земляники достаточно внести примерно 150 г золы на каждый квадратный метр грядки или, если это удобнее, по 1-1,5 столовой ложки под куст.
2 .Минеральная подкормка
Для осенних подкормок можно использовать комбинацию фосфора и калия, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести готовые препараты.
На каждый квадратный метр грядки можно применить следующие варианты: 40 г готовой универсальной осенней смеси; 10 г хлористого калия и 20-30 г суперфосфата; *Монофосфат калия (15 г).
3. Комплексная или органо-минеральная подкормка
Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).
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