Oceнниe пoдкopмки для caдoвoй зeмляники. Главное — зола

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенние подкормки для садовой земляники не менее важны для богатого урожая на следующий сезон.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0

1. Органическая подкормка

Основным осенним удобрением для грядок с земляникой является зола. Она обеспечивает растения калием, фосфором и микроэлементами, оздоравливает почву и играет важную роль в профилактике заболеваний.

Для подкормки садовой земляники достаточно внести примерно 150 г золы на каждый квадратный метр грядки или, если это удобнее, по 1-1,5 столовой ложки под куст.

2 .Минеральная подкормка

Для осенних подкормок можно использовать комбинацию фосфора и калия, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести готовые препараты.

На каждый квадратный метр грядки можно применить следующие варианты: 40 г готовой универсальной осенней смеси; 10 г хлористого калия и 20-30 г суперфосфата; *Монофосфат калия (15 г).

3. Комплексная или органо-минеральная подкормка

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

