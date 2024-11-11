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Oceнниe пoдкopмки для caдoвoй зeмляники. Главное — зола

1:09
Садоводство

Осенние подкормки для садовой земляники не менее важны для богатого урожая на следующий сезон.  

Oceнниe пoдкopмки для caдoвoй зeмляники. Главное — зола
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0

1. Органическая подкормка

Основным осенним удобрением для грядок с земляникой является зола. Она обеспечивает растения калием, фосфором и микроэлементами, оздоравливает почву и играет важную роль в профилактике заболеваний.

Для подкормки садовой земляники достаточно внести примерно 150 г золы на каждый квадратный метр грядки или, если это удобнее, по 1-1,5 столовой ложки под куст.

2 .Минеральная подкормка

Для осенних подкормок можно использовать комбинацию фосфора и калия, которую можно приготовить самостоятельно или приобрести готовые препараты.

На каждый квадратный метр грядки можно применить следующие варианты: 40 г готовой универсальной осенней смеси; 10 г хлористого калия и 20-30 г суперфосфата; *Монофосфат калия (15 г).

3. Комплексная или органо-минеральная подкормка

 

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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