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Голубика в саду: особенности посадки, полива и подкормки

2:13
Садоводство

Голубика — многолетний кустарник, который имеет две основные разновидности: голубику обыкновенную и высокорослую. Обе они отличаются долговечностью и выносливостью, но требуют правильного ухода и соблюдения условий для получения высокого урожая.

Голубика в саду: особенности посадки, полива и подкормки
Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher, CC BY-SA 4.0

Виды голубики

Голубика обыкновенная, также известная как болотная, может расти до восьми десятков лет и плодоносить на протяжении всего этого времени, начиная примерно с десятого года жизни.

Куст вырастает до одного метра и чаще всего встречается в лесах. Голубика высокорослая достигает двух метров в высоту и начинает плодоносить уже на четвертый год. Ее ягоды крупнее, а сезон сбора длится с июля до начала сентября.

Посадка и выбор места для голубики

Для голубики лучше выбирать солнечное место на возвышенности. Почва должна быть рыхлой, кислой и хорошо дренированной, так как голубика предпочитает кислую среду с уровнем pH 3,5-4,5. Если грунт недостаточно кислый, можно использовать торф, кору хвойных пород и опилки.

Правила ухода

Полив должен быть регулярным, особенно в первый месяц после посадки. Важно следить за уровнем влажности и не допускать пересыхания почвы. Подкармливают голубику минеральными удобрениями трижды за сезон, начиная с весны. Оптимальная подкормка азофоской обеспечит хороший рост кустарника.

Профилактика болезней и борьба с вредителями

Основные болезни голубики — серая гниль и антракноз. Для их предотвращения рекомендуется ежегодная обрезка и своевременное рыхление почвы. Тля, оседающая на молодых побегах, ослабляет растение, а для защиты от птиц на период созревания ягод устанавливают сетки.

Сбор и хранение урожая

Урожай собирают с июля по сентябрь, ягоды хранятся до двух недель в холодильнике. Голубику также можно заморозить, что позволяет сохранить ее вкус и питательные свойства до следующего сезона.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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