Грибы в саду: признак плодородия или проблема

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда садоводы обнаруживают поганки, появившиеся на их участке. Почему это происходит и как можно устранить проблему?

Фото: commons.wikimedia.org by Strobilomyces, CC BY-SA 3.0

Почему на участке растут грибы

Часто появление грибов связано с наличием старых деревьев и пней. Споры грибов могут попасть на участок и с навозом, используемым для удобрения. Сначала грибы начинают расти на пне, затем распространяются на соседние участки, проникая в щели тротуарной плитки и на грядки, где растут культурные растения.

Грибы на огороде: польза или вред

Опытные садоводы считают, что появление грибов на участке может говорить о высоком содержании органики и гумуса в почве. Грибы могут приносить пользу растениям, помогая удерживать влагу и улучшая плодородие земли благодаря своему мицелию, который также способствует накоплению питательных веществ.

Однако появление поганок часто сигнализирует об увеличении кислотности почвы. Для нормализации pH рекомендуется перекопать участок с добавлением древесной золы, что одновременно поможет избавиться от поганок.

Как избавиться от грибов на участке

Первый шаг — удаление источников спор, таких как старые пни или остатки деревянных построек. Затем снимите верхний слой земли (примерно 10-15 см) и перекопайте почву, добавив золу или доломитку для раскисления.

Хотя некоторые садоводы прибегают к химическим методам, таким как обработка солью, уксусной эссенцией или бордосской жидкостью, эти средства могут повредить культурным растениям. Поэтому их следует применять осторожно.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

