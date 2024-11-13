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Почему появляется плесень в теплице, и как с ней справиться

3:05
Садоводство

Плесень — это микроскопические грибы, которые распространяются по воздуху, могут находиться в воде, земле и различных материалах. Для активного роста плесени в теплице необходимы определённые условия: высокая влажность, тепло и недостаточная вентиляция.

Почему появляется плесень в теплице, и как с ней справиться
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Часто в закрытой теплице создаются идеальные условия для её развития, и споры начинают быстро размножаться на поверхности грунта или каркаса, проникая вглубь материала, особенно если это дерево, медленно разрушая его.

Основными факторами, способствующими образованию плесени, являются растительные остатки на грядках, конденсат на стенках теплицы и грязь. Также важно помнить, что плесень может развиваться из-за избыточного полива и отсутствия достаточного освещения и вентиляции.

Борьба с плесенью: если плесень появилась на каркасе теплицы, её необходимо очистить шпателем, но это лишь временная мера. Для более глубокой обработки рекомендуется использовать специальные препараты или раствор марганцовки. После сбора урожая обработку можно провести хлорсодержащими средствами или серной шашкой. Если плесень появилась в период вегетации, для обработки используйте экологически безопасные средства.

В случае заражения почвы плесенью рекомендуется снять верхний слой грунта или засыпать его песком, смешанным с золой. Если эти меры не помогают, можно использовать химические или антисептические средства, но при серьезном поражении почву на зараженной грядке нужно полностью заменить, удалив верхние 15-20 см и добавив слой дренажа перед внесением новой почвы.

Для профилактики садоводы советуют развешивать вдоль грядок пузырьки с йодом, что помогает предотвратить развитие грибка. Также рекомендуется обрабатывать грунт слабым раствором йода или "зелёнки". Поражённые грибком растения теряют питательные вещества и микроэлементы, что ослабляет их иммунитет, снижает регенерацию и замедляет рост.

Профилактика: в конце сезона важно проводить генеральную уборку теплицы. Необходимо удалить все растительные остатки и тщательно промыть конструкцию, при необходимости используя антисептики.

Деревянные и металлические поверхности следует обработать защитными средствами, чтобы избежать ржавчины и гниения. Для лучшей вентиляции в следующем сезоне рекомендуются высокие грядки, которые быстрее осушаются. При тяжёлой глинистой почве можно использовать песок или перегной для улучшения дренажа.

Также на стенках теплицы могут образовываться водоросли в виде зелёного налета. Их можно удалить теми же средствами, что и плесень. При появлении водорослей на почве следует проверить кислотность грунта и, при необходимости, провести известкование осенью и добавлять золу летом.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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