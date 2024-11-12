Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финны приобрели российскую арену в Хельсинки
Почему сильная чистка зубов разрушает вашу эмаль
Роскачество проверит качество работы туристических сервисов
Уникальная роща Пандо под угрозой: 80 тысяч лет истории могут исчезнуть
Молодость без усилий: что помогает выглядеть лучше своих лет
Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней
35 погибших, 43 пострадавших — в Китае водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов
Делимся секретами приготовления вкусного плова
Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению

Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая

3:45
Садоводство

Стевия (Stevia rebaudiana) — это многолетнее травянистое растение из семейства Астровых, родом из Парагвая, которое ценится за свою уникальную природную сладость.

Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Фото: pixabay.com by Flyingbikie, PDM

Высота кустов стевии составляет около 60-80 см, а в листьях содержится стевиозид — гликозид, который примерно в 300 раз слаще сахара. Благодаря этому стевию активно выращивают для получения натурального подсластителя, применяемого в кулинарии и диетологии.

Условия для выращивания

Стевия — теплолюбивое растение, нуждающееся в температуре от 15 до 29 °C. Продолжительность светового дня для полноценного роста должна быть не более 12 часов. В России стевию выращивают преимущественно в южных регионах, таких как Краснодарский край и Воронежская область. На северных территориях, включая Сибирь, производство семян и культивирование стевии в открытом грунте пока не получили широкого распространения.

Выращивание стевии из семян

Высевать семена лучше в марте-апреле. Для этого можно вырастить двухмесячную рассаду, а затем высадить ее на постоянное место. Чтобы обеспечить дренаж, на дно горшков кладут слой песка или щебенки, а затем наполняют смесью из 3 частей земли и 1 части перегноя или торфа. Почва должна иметь нейтральную кислотность с рН 5,6-7. Семена сеют на влажную почву, не заглубляя, и накрывают стеклянной банкой или пленкой для создания необходимого микроклимата.

Через 1,5 месяца растения начинают приучать к открытому воздуху, постепенно снимая укрытия. Важно поддерживать влажность почвы и воздуха на уровне 70-80%. Оптимальная температура для успешного роста стевии — 18-25 °C. Полив рекомендуется проводить отстоянной водой, температура которой составляет 18-25 °C.

Подкормка растений

Через два месяца после всходов начинают регулярные подкормки: раз в две недели вносят чередующиеся минеральные и органические удобрения. Из минеральных удобрений подойдет "Сударушка" или "Кемира", а из органических — раствор коровяка или птичьего помета. Чтобы избежать ожогов, подкормки лучше вносить вечером или в пасмурные дни.

Выращивание стевии из черенков

Для размножения стевии также используют зеленые черенки. Лучше всего подойдут молодые побеги высотой 18-20 см. Черенки помещают в воду с добавлением 1% раствора сахара и накрывают темным материалом для ускорения укоренения. Через неделю на черенках появляются корни, и их можно пересаживать в горшки или открытый грунт.

Уход за стевией

После пересадки за растениями продолжают ухаживать, как и при выращивании из семян: регулярно поливают, опрыскивают водой и подкармливают. Через 4 месяца кусты стевии достигают высоты 60-80 см и дают до 40 листьев, богатых полезными веществами. В этот период листья можно собирать для сушки и дальнейшего использования в качестве натурального подсластителя.

Использование листьев стевии

Сушеные листья стевии часто заваривают для приготовления чая, компотов и других напитков. Рекомендуется потреблять не более 3 г сухих листьев стевии в день.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить Аудио 
Тысячи буревестников выбросились на берег
Домашние животные
Тысячи буревестников выбросились на берег Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Что делать, если осенью попугай теряет перья
Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова
В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш
Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды
Клематис в вашем саду: как обеспечить ему идеальные условия для роста
Организация в автомобиле: канцелярские лайфхаки для практичных водителей
Как сохранить отличное самочувствие и избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.