Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Стевия (Stevia rebaudiana) — это многолетнее травянистое растение из семейства Астровых, родом из Парагвая, которое ценится за свою уникальную природную сладость.

Фото: pixabay.com by Flyingbikie, PDM

Высота кустов стевии составляет около 60-80 см, а в листьях содержится стевиозид — гликозид, который примерно в 300 раз слаще сахара. Благодаря этому стевию активно выращивают для получения натурального подсластителя, применяемого в кулинарии и диетологии.

Условия для выращивания

Стевия — теплолюбивое растение, нуждающееся в температуре от 15 до 29 °C. Продолжительность светового дня для полноценного роста должна быть не более 12 часов. В России стевию выращивают преимущественно в южных регионах, таких как Краснодарский край и Воронежская область. На северных территориях, включая Сибирь, производство семян и культивирование стевии в открытом грунте пока не получили широкого распространения.

Выращивание стевии из семян

Высевать семена лучше в марте-апреле. Для этого можно вырастить двухмесячную рассаду, а затем высадить ее на постоянное место. Чтобы обеспечить дренаж, на дно горшков кладут слой песка или щебенки, а затем наполняют смесью из 3 частей земли и 1 части перегноя или торфа. Почва должна иметь нейтральную кислотность с рН 5,6-7. Семена сеют на влажную почву, не заглубляя, и накрывают стеклянной банкой или пленкой для создания необходимого микроклимата.

Через 1,5 месяца растения начинают приучать к открытому воздуху, постепенно снимая укрытия. Важно поддерживать влажность почвы и воздуха на уровне 70-80%. Оптимальная температура для успешного роста стевии — 18-25 °C. Полив рекомендуется проводить отстоянной водой, температура которой составляет 18-25 °C.

Подкормка растений

Через два месяца после всходов начинают регулярные подкормки: раз в две недели вносят чередующиеся минеральные и органические удобрения. Из минеральных удобрений подойдет "Сударушка" или "Кемира", а из органических — раствор коровяка или птичьего помета. Чтобы избежать ожогов, подкормки лучше вносить вечером или в пасмурные дни.

Выращивание стевии из черенков

Для размножения стевии также используют зеленые черенки. Лучше всего подойдут молодые побеги высотой 18-20 см. Черенки помещают в воду с добавлением 1% раствора сахара и накрывают темным материалом для ускорения укоренения. Через неделю на черенках появляются корни, и их можно пересаживать в горшки или открытый грунт.

Уход за стевией

После пересадки за растениями продолжают ухаживать, как и при выращивании из семян: регулярно поливают, опрыскивают водой и подкармливают. Через 4 месяца кусты стевии достигают высоты 60-80 см и дают до 40 листьев, богатых полезными веществами. В этот период листья можно собирать для сушки и дальнейшего использования в качестве натурального подсластителя.

Использование листьев стевии

Сушеные листья стевии часто заваривают для приготовления чая, компотов и других напитков. Рекомендуется потреблять не более 3 г сухих листьев стевии в день.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.

