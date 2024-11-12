Тимьян как украшение и лекарство — секреты ухода и применения

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тимьян, или чабрец, — это многолетний полукустарник высотой до 35 см с прямостоячими стеблями и густой корневой системой. Его мелкие цветки — от белых до сиреневых оттенков — собраны в соцветия на концах побегов, а листья варьируются по форме и размеру в зависимости от сорта. Этот пряный кустарник богат витаминами и минералами, такими как витамин С, калий, марганец и флавоноиды, благодаря чему широко используется в медицине и кулинарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Виды и сорта тимьяна

Тимьян обыкновенный — растение с ярко выраженным ароматом, родом из Средиземноморья, с густыми зелеными листьями и небольшими цветками разных оттенков.

Тимьян ползучий, известный как чабрец или богородская травка, образует на земле красивый ковер из стеблей с соцветиями, обильно покрытыми эфирными маслами. Этот вид популярен для чаев и приправ, а также широко применяется в парфюмерии.

Лимоннопахнущий тимьян — это гибрид, который отличается тонким лимонным ароматом и зелеными листьями с желтоватым отливом. Его выращивают в теплых регионах, так как на зиму он требует укрытия.

Существуют также редкие сорта, такие как тимьян блошиный, родом из Европы, и тимьян субарктический, устойчивый к холодам и популярный в северных регионах.

Посадка и выращивание тимьяна на участке

Чабрец предпочитает хорошо освещенные, защищенные от ветра места, а также легкие почвы с нейтральной или щелочной реакцией. На тяжелых почвах он может подгнивать, поэтому лучше всего подходит хорошо дренированный грунт.

Тимьян можно высаживать как семенами, так и рассадой. Семена высеивают на участок в мае, как только прогреется земля. В случае с рассадой в подготовленную ямку укладывают слой компоста, после чего растение с земляным комом пересаживают на участок и поливают теплой водой.

Уход за тимьяном

Тимьян — неприхотливое растение, ему не требуется частый полив или обильная подкормка. Поливать кустики нужно только в засушливое время, а подкормки достаточно вносить весной и осенью. Рыхление почвы и удаление сорняков вокруг кустов также помогают сохранить здоровье растений. После цветения стебли обрезают, укорачивая до одревесневшей части.

Тимьян переносит холодные зимы, но для более надежной защиты кустики укрывают лапником, соломой или опавшей листвой. Собирать пряные веточки тимьяна можно во время цветения, с конца июня до начала августа.

Размножение тимьяна

Тимьян можно размножать семенами, черенками и делением куста. Черенки помещают на укоренение в теплицу или высаживают под банку, увлажняя почву, пока они не пустят корни. При делении куста корни делят аккуратно, чтобы избежать повреждений, и пересаживают на участок с подходящими условиями.

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.

