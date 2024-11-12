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Как сохранить семена до следующего сезона

1:32
Садоводство

Не все садоводы полагаются на покупные семена — многие предпочитают выращивать посадочный материал самостоятельно. Часто после дачного сезона остаются неиспользованные семена, которые нужно правильно сохранить до следующего года.

Как сохранить семена до следующего сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

Какие способы хранения можно использовать

Повторное использование банок от детского питания

Один из самых популярных вариантов — это использовать маленькие стеклянные банки от детского питания. Они хорошо подходят для семян, так как герметично закрываются. Перед хранением банки следует тщательно вымыть и высушить, чтобы избежать влаги внутри. После этого семена можно хранить в любом удобном месте. Для тех, кто хочет провести стратификацию (естественное воздействие холода), баночки с семенами можно оставить прямо на даче на зиму.

Бумажные конверты

Еще один удобный вариант — хранить семена в бумажных конвертах. Их можно сделать самостоятельно, а хранить лучше дома. Бумага хорошо пропускает воздух, но предохраняет от лишней влаги, что предотвращает образование плесени.

Полиэтиленовые пакеты с zip-lock

Такие пакеты также отлично подходят для хранения посадочного материала. Zip-lock плотно закрывается и защищает от влаги и воздуха, сохраняя оптимальные условия для семян. Этот метод удобен, если вы предпочитаете компактные и легко доступные контейнеры.

Уточнения

Се́мя - особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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