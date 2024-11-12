Как сохранить семена до следующего сезона

Не все садоводы полагаются на покупные семена — многие предпочитают выращивать посадочный материал самостоятельно. Часто после дачного сезона остаются неиспользованные семена, которые нужно правильно сохранить до следующего года.
Повторное использование банок от детского питания
Один из самых популярных вариантов — это использовать маленькие стеклянные банки от детского питания. Они хорошо подходят для семян, так как герметично закрываются. Перед хранением банки следует тщательно вымыть и высушить, чтобы избежать влаги внутри. После этого семена можно хранить в любом удобном месте. Для тех, кто хочет провести стратификацию (естественное воздействие холода), баночки с семенами можно оставить прямо на даче на зиму.
Бумажные конверты
Еще один удобный вариант — хранить семена в бумажных конвертах. Их можно сделать самостоятельно, а хранить лучше дома. Бумага хорошо пропускает воздух, но предохраняет от лишней влаги, что предотвращает образование плесени.
Полиэтиленовые пакеты с zip-lock
Такие пакеты также отлично подходят для хранения посадочного материала. Zip-lock плотно закрывается и защищает от влаги и воздуха, сохраняя оптимальные условия для семян. Этот метод удобен, если вы предпочитаете компактные и легко доступные контейнеры.
Се́мя - особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.