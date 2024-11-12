Цветы для балкона — лучшие растения для северных и южных сторон

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы на балконе — это живописное украшение, создающее уютный уголок для отдыха прямо у вас дома. Но для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, нужно учитывать стороны света, высоту этажа и особенности климата. На незастекленных балконах до шестого этажа приживутся почти любые растения, а вот выше без стеклянной защиты цветам может быть некомфортно из-за ветра и сквозняков.

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Балкон с южной стороны получает много солнечного света, но в жару растения нужно притенять шторами или другими устойчивыми к свету растениями. С северной стороны, наоборот, цветы лучше размещать ближе к окнам или подвешивать в кашпо снаружи. Восточные и западные балконы тоже отлично подходят для цветов — горшки можно размещать ближе к краям или к окну.

Как красиво оформить балкон с цветами

Для стильного балкона планируйте композиции заранее. Можно выбрать стиль и подходящие растения, чтобы создать гармоничный уголок. На стенах удобно размещать подвесные полки или кармашки для горшков, а вертикальные шпалеры под вьющиеся растения добавят зелени и объема. Подвесные ящики, укрепленные снаружи, позволяют расширить цветник, но важно надежно закрепить конструкции.

Для зимнего сада балкон лучше утеплить и установить дополнительное освещение. Если пространства хватает, добавьте кресло или подушки для отдыха. Такой зеленый уголок будет радовать вас в любое время года.

Какие цветы подходят для балконов

Северные и западные балконы: тенеустойчивые растения, такие как бегония, фуксия, плющ, астильба и резеда.

Южные и восточные балконы: светолюбивые цветы — петуния, настурция, сальвия и портулак.

Вьющиеся растения: для дополнительной защиты от солнца высаживают девичий виноград, клематисы, настурцию и декоративную фасоль.

Комнатные цветы также можно выставлять на балкон, но желательно сначала "закалить" их, вынося на несколько часов в день.

Мини-огород на балконе

Кроме цветов, на балконе можно выращивать овощи и травы, такие как петрушка, щавель, мята, мелисса, комнатные томаты и даже чили. Они добавят зелени и будут отличным дополнением к летнему меню.

Уход за цветами на балконе

Уход за балконными растениями включает в себя регулярный полив (особенно в жаркие дни), подкормки каждые 10-14 дней и своевременное лечение от вредителей. Следите за плотностью посадки, чтобы растения могли свободно расти. Поливать цветы лучше отстоянной водой комнатной температуры, а в летние месяцы — дополнительно опрыскивать их для увлажнения.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

