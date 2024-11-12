Роль двудольных в природе и сельском хозяйстве

Двудольные — одна из двух главных групп цветковых растений, уникальная тем, что в зародыше их семени находятся две семядоли, размещенные напротив друг друга. Этот класс древнейший и наиболее разнообразный, охватывает около 78% известных видов покрытосеменных, насчитывая примерно 200 тысяч видов и более 300 семейств.
Несмотря на то, что двудольные считаются менее развитыми, чем однодольные, их вклад в окружающую среду огромен: большинство лиственных деревьев, создающих леса и очищающих воздух, принадлежит к этой группе.
Двудольные можно распознать по характерным особенностям:
Следует помнить, что есть исключения: некоторые двудольные, например, из семейства маковых, могут иметь только одну семядолю.
Двудольные растения часто размножаются путем опыления, привлекая насекомых яркими цветами и ароматом. Однако есть и самоопыляющиеся виды. В отличие от однодольных, многие из двудольных цветут и плодоносят многократно в течение жизни, которая у некоторых деревьев может продолжаться сотни лет.
Семена двудольных различны по размеру — от крупных орехов до почти микроскопических кактусов. Внутри семени всегда находится запас питательных веществ (эндосперм), зародыш с двумя семядолями, первичный корешок, стебель и почка. Благодаря этой структуре двудольные имеют более сложное строение и разнообразие форм, от деревьев и кустарников до трав и цветов.
Пасленовые: сюда входят томат, картофель, перец и другие растения с плодами в форме ягод или коробочек.
Бобовые: богаты азотофиксирующими клубнями и широко используются в сельском хозяйстве (фасоль, соя, арахис).
Крестоцветные: представляют капусту, редьку и другие культуры, полезные в питании и медицине.
Розоцветные: в эту группу входят как декоративные розы, так и плодовые деревья (яблоня, вишня, слива).
Сложноцветные: самая обширная группа, включающая подсолнечник, цикорий, одуванчик и другие растения с соцветиями-корзинками.
Двудольные растения играют важную роль в экосистемах и сельском хозяйстве. Без них было бы невозможно представить многие природные ландшафты и продовольственные культуры.
Двудо́льные (устар. варианты: двусемядольные, двусемянодольные) (лат. Dicotylédones), или Магнолиопси́ды (лат. Magnoliópsida), — класс покрытосеменных растений, у которых зародыш семени имеет две боковые супротивные семядоли.
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