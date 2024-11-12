Роль двудольных в природе и сельском хозяйстве

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Двудольные — одна из двух главных групп цветковых растений, уникальная тем, что в зародыше их семени находятся две семядоли, размещенные напротив друг друга. Этот класс древнейший и наиболее разнообразный, охватывает около 78% известных видов покрытосеменных, насчитывая примерно 200 тысяч видов и более 300 семейств.

Фото: unsplash.com by Elijah Hail, PDM

Несмотря на то, что двудольные считаются менее развитыми, чем однодольные, их вклад в окружающую среду огромен: большинство лиственных деревьев, создающих леса и очищающих воздух, принадлежит к этой группе.

Признаки двудольных растений

Двудольные можно распознать по характерным особенностям:

две семядоли в семени,

наличие камбия, что способствует вторичному утолщению стеблей,

стержневая корневая система (реже мочковатая),

сетчатое жилкование листьев,

кольцевое расположение проводящих пучков в стебле,

части цветка (лепестки, тычинки и чашелистики) чаще всего кратны четырем или пяти.

Следует помнить, что есть исключения: некоторые двудольные, например, из семейства маковых, могут иметь только одну семядолю.

Размножение и продолжительность жизни

Двудольные растения часто размножаются путем опыления, привлекая насекомых яркими цветами и ароматом. Однако есть и самоопыляющиеся виды. В отличие от однодольных, многие из двудольных цветут и плодоносят многократно в течение жизни, которая у некоторых деревьев может продолжаться сотни лет.

Семена и строение двудольных

Семена двудольных различны по размеру — от крупных орехов до почти микроскопических кактусов. Внутри семени всегда находится запас питательных веществ (эндосперм), зародыш с двумя семядолями, первичный корешок, стебель и почка. Благодаря этой структуре двудольные имеют более сложное строение и разнообразие форм, от деревьев и кустарников до трав и цветов.

Основные семейства двудольных

Пасленовые: сюда входят томат, картофель, перец и другие растения с плодами в форме ягод или коробочек.

Бобовые: богаты азотофиксирующими клубнями и широко используются в сельском хозяйстве (фасоль, соя, арахис).

Крестоцветные: представляют капусту, редьку и другие культуры, полезные в питании и медицине.

Розоцветные: в эту группу входят как декоративные розы, так и плодовые деревья (яблоня, вишня, слива).

Сложноцветные: самая обширная группа, включающая подсолнечник, цикорий, одуванчик и другие растения с соцветиями-корзинками.

Двудольные растения играют важную роль в экосистемах и сельском хозяйстве. Без них было бы невозможно представить многие природные ландшафты и продовольственные культуры.

Уточнения

Двудо́льные (устар. варианты: двусемядольные, дву­семяно­дольные) (лат. Di­cotylé­dones), или Магнолиопси́ды (лат. Magnoliópsida), — класс покрытосеменных растений, у которых зародыш семени имеет две боковые супротивные семядоли.

