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Что нужно знать, чтобы рододендрон цвел и радовал глаз

3:01
Садоводство

Рододендрон — идеальный выбор для сада. Он способен расти на одном месте до 30 лет, создавая эффектные композиции в ландшафтном дизайне. Пересадку эти кустарники переносят плохо, поэтому рекомендуется сразу выбрать постоянное место с кислой, рыхлой и увлажненной почвой.

Что нужно знать, чтобы рододендрон цвел и радовал глаз
Фото: flickr.com by Ryan Somma, CC BY-SA 2.0

Важно также учитывать зимостойкость сорта: некоторые рододендроны хорошо переносят морозы, другие требуют укрытия на зиму. Иногда растение высаживают прямо в горшке, чтобы зимой можно было переместить его в закрытое помещение.

Подходящие места для рододендрона

Рододендроны лучше растут в тени деревьев, особенно хвойных, так как их опад создает кислую почву, подходящую для этого кустарника. Однако их не стоит сажать под деревья с поверхностной корневой системой, такие как липа и береза, поскольку они активно забирают влагу.

Листопадные сорта можно разместить на солнце, но при этом важно поддерживать влажность почвы с помощью мульчирования. Рододендрон также отлично смотрится вдоль стены, которая защищает его от ветра. Северная сторона дома или забора — хороший выбор, так как она защищает растение от полуденного солнца и ветра.

Композиции и сочетания с рододендронами

В композициях рододендроны лучше всего смотрятся группами на нейтральном фоне. Чтобы растение выделялось, его можно оттенить натуральным гравием или сосновой щепой, а также высаживать рядом с растениями, которые не будут отвлекать внимание. Важно выбирать компаньонов по цветовой гамме, избегая резкого контраста. Если же рододендрон подсаживается к пестрым цветникам, лучше выбирать сорта с нейтральными оттенками, такими как белый, для гармоничного сочетания.

Рододендрон как солитер и соседство с кустарниками

Рододендрон может быть ярким солитером на газоне или вдоль дорожек, особенно если высаживать его на фоне забора. Чтобы создать динамичную композицию, на дальний план можно посадить высокорослые кустарники, такие как сирень или жимолость, а на переднем плане — более компактные виды. В компании рододендронов хорошо смотрятся хвойные растения: сосны, можжевельники, туи. Их хвоя защищает рододендрон от ветра и холодов, создавая благоприятные условия для роста.

Рододендрон на альпийской горке и рокарии

Для альпийских горок и рокариев лучше подходят низкорослые сорта рододендрона. Они хорошо сочетаются с миниатюрными хвойными, камнеломками, лилиями и весенними луковичными. Подобное сочетание добавит участку живописности и привлекательности в любое время года. Рододендрон органично вписывается в любую композицию благодаря разнообразию оттенков и видов.

Уточнения

Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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