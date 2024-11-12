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Растения из прошлого, которые дают жизнь современным лесам

3:21
Садоводство

Споровые растения делятся на две крупные группы: высшие и низшие. К высшим относятся мхи, папоротники, хвощи и плауны. Они имеют сложную тканевую структуру и вегетативные органы — стебли, листья и корни.

Растения из прошлого, которые дают жизнь современным лесам
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 3.0

Эти растения чаще всего обитают на суше, хотя предпочитают влажные места, такие как низины и овраги. Высшие споровые растения, по мнению ученых, стали предками современных семенных растений. Их возраст достигает 350-405 миллионов лет, и эта древняя система размножения позволяет им выживать даже в изменяющихся условиях.

Низшие споровые, такие как водоросли, обитают преимущественно в воде и не имеют листьев, стеблей или корней. Они прикрепляются к поверхности и размножаются на ней, а их клетки содержат хлорофилл для фотосинтеза. Водоросли демонстрируют удивительную выживаемость, выдерживая как экстремальные температуры, так и условия открытого космоса.

Споровые играют важную роль в экосистеме, так как увеличивают плодородность почвы и обогащают воздух кислородом. В прошлом именно они, отмирая в заболоченной воде, способствовали образованию каменного угля.

Грибы, также относящиеся к споровым, имеют широкое применение в медицине и кулинарии — известный пример этому пенициллин, антибиотик, спасший множество жизней. Споровые растения продолжают оказывать влияние на нашу повседневную жизнь, например, дрожжи используются в кулинарии, мхи помогают предотвращать эрозию почвы, а хвощи находят применение в абразивных материалах.

Примеры споровых растений

Наиболее известные споровые включают папоротники, водоросли, плесень и мхи. Папоротники являются популярным элементом в ландшафтном дизайне, их характерные рассеченные листья часто можно встретить в парках и садах. Плесень, способная выживать даже в условиях открытого космоса, встречается повсеместно и может быть сложной для устранения.

Мхи адаптируются к условиям на десятки лет, замирая в неблагоприятной среде и оживая при возврате влаги. Водоросли, не имеющие листьев или корней, прикрепляются к поверхностям в водоемах и служат украшением прудов благодаря своим ярким оттенкам. Хвощи с их характерными прямостоячими побегами используют для создания геометрических форм и бордюров в саду.

Размножение споровых растений

Споровые растения уникальны благодаря чередованию способов размножения: половое поколение сменяет бесполое, и наоборот. Спорофиты, размножающиеся спорами, чередуются с гаметофитами, размножающимися половыми клетками, что способствует увеличению устойчивости и выживаемости видов. Наземные споры распространяются по ветру, водные — благодаря жгутикам, позволяющим передвигаться в воде.

Теперь вы знаете, что споровые растения размножаются специальными микроскопическими клетками и чередуют способы размножения, чтобы лучше адаптироваться к окружающей среде.

Уточнения

Высшие споровые растения - неформальный термин, объединяющий высшие растения, размножающиеся и распространяющиеся главным образом спорами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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