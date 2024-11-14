Как правильно укрыть розы на зиму

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Холода и морозы представляют угрозу для культурных растений, особенно для декоративных, привыкших к солнечному лету. Опытные садоводы знают: чтобы розы успешно пережили зиму, их необходимо тщательно укрыть.

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

Однако важно не просто создать конструкцию, защищающую куст от снега и ветра. В первую очередь, необходимо подготовить сами кусты и выбрать подходящий материал для укрытия.

Подготовка роз к зимовке

Начните с санитарной обрезки, удаляя больные и повреждённые побеги. Затем укоротите здоровые ветки на 30–40 см, чтобы растению было легче восстановиться весной. Удалите все листья, так как они могут стать средой для грибков и вредителей. Наконец, обработайте кусты от болезней и проведите окучивание, прикрывая корни слоем сухой земли или торфа на высоту 20–25 см.

Материалы для укрытия роз

Лапник — сосновые или еловые ветки, которые удерживают снег, обеспечивают вентиляцию и защищают от мороза.

— сосновые или еловые ветки, которые удерживают снег, обеспечивают вентиляцию и защищают от мороза. Спанбонд или лутрасил — материалы, популярные среди садоводов для создания каркасных укрытий. Обычно требуется несколько слоёв.

— материалы, популярные среди садоводов для создания каркасных укрытий. Обычно требуется несколько слоёв. Сухие листья или солома — также подойдут, но слой должен быть не менее 20–30 см, закреплён сеткой или ветками.

Когда укрывать розы?

Ждите, когда температура установится на уровне -5 °C. Периодически проверяйте состояние роз под укрытием и своевременно снимайте его весной.