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Как правильно укрыть розы на зиму

1:41
Садоводство

Холода и морозы представляют угрозу для культурных растений, особенно для декоративных, привыкших к солнечному лету. Опытные садоводы знают: чтобы розы успешно пережили зиму, их необходимо тщательно укрыть.

Как правильно укрыть розы на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

Однако важно не просто создать конструкцию, защищающую куст от снега и ветра. В первую очередь, необходимо подготовить сами кусты и выбрать подходящий материал для укрытия.

Подготовка роз к зимовке

  1. Начните с санитарной обрезки, удаляя больные и повреждённые побеги.
  2. Затем укоротите здоровые ветки на 30–40 см, чтобы растению было легче восстановиться весной.
  3. Удалите все листья, так как они могут стать средой для грибков и вредителей.
  4. Наконец, обработайте кусты от болезней и проведите окучивание, прикрывая корни слоем сухой земли или торфа на высоту 20–25 см.

Материалы для укрытия роз

  • Лапник — сосновые или еловые ветки, которые удерживают снег, обеспечивают вентиляцию и защищают от мороза.
  • Спанбонд или лутрасил — материалы, популярные среди садоводов для создания каркасных укрытий. Обычно требуется несколько слоёв.
  • Сухие листья или солома — также подойдут, но слой должен быть не менее 20–30 см, закреплён сеткой или ветками.

Когда укрывать розы?

Ждите, когда температура установится на уровне -5 °C. Периодически проверяйте состояние роз под укрытием и своевременно снимайте его весной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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