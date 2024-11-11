Сила хвойных в дизайне: озеленение, очищение и красота круглый год

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хвойные растения незаменимы в ландшафтном дизайне благодаря своей универсальности и многочисленным полезным свойствам. Они отлично чувствуют себя как на солнечных, так и в тенистых участках, не предъявляют высоких требований к почве и круглогодично радуют своей зеленью.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Помимо визуальной привлекательности, хвойные очищают воздух, насыщая его фитонцидами, которые способствуют снижению уровня микробов и даже отпугивают вредителей. Они также укрепляют почву, защищают от ветра и сохраняют участок чистым за счет отсутствия опавших листьев.

Основные правила композиции при посадке хвойных

Расположение по высоте: самые крупные растения высаживаются на заднем плане для создания глубины композиции.

Ограничение форм крон: используйте не более трех видов крон, чтобы композиция выглядела гармонично.

Расположение видовой точки: для оптимального обзора композиция должна находиться на расстоянии в 2-3 раза больше высоты самых высоких растений.

Выбор соседних растений: лучше избегать лиственных растений рядом с хвойными, а ель и тую высаживать отдельно, так как они не любят тесного соседства.

Планирование высоты: высокие, средние и низкие растения распределяются по плану с учетом их окончательных размеров, чтобы избежать затенения и тесноты.

Высокорослые хвойные в ландшафтном дизайне

Высокорослые хвойные, или "гренадеры", вырастают более чем на 10 метров за первые 10 лет, привлекая внимание мощной кроной и внушительным стволом. Лучше всего высаживать их на заднем плане или в центре крупных участков, чтобы иметь возможность оценить всю их красоту. Например, ель обыкновенная и туя Западная отлично переносят морозы и создают живые изгороди, а кедр ливанский вырастает до 25 метров и впечатляет своей массивностью.

Среднерослые хвойные растения

Среднерослые хвойные, такие как можжевельники, тис ягодный и туя Глобоза, очень популярны благодаря своей универсальности. Их обычно размещают на расстоянии около 10 метров от основных точек обзора. Среднерослые виды ежегодно прибавляют от 10 до 30 см, что делает их идеальными для средних композиций в ландшафтном дизайне.

Низкорослые хвойные растения для небольших участков

Низкорослые хвойные подойдут для альпийских горок, цветников и небольших клумб. Они растут медленно и образуют красивые поляны, особенно карликовые, миниатюрные и микроскопические формы. Среди них популярны сосна горная и можжевельник горизонтальный, которые идеально подходят для создания компактных композиций.

Примеры хвойных для разных композиций

Высокорослые: ель обыкновенная, ель Хупси, туя Брабант, кедр ливанский

Среднерослые: можжевельник казацкий, тис ягодный, кипарисовик горохоплодный

Карликовые: сосна горная, канадская ель сизая

Миниатюрные: сосна румелийская, можжевельник Блю Чип