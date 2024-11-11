Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты запекания стейка в духовке, которые стоит узнать каждому
Советы по управлению борщевиком: как защитить свой огород
Россияне восхитились северным сиянием в нетипичных для него местах
Эта иномарка была известна всей советской Москве
Помпеи устанавливают новые правила для туристов
Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты
Почему появляются прыщи на ягодицах и что с этим делать?
Артем Дзюба сообщил о желании стать тренером
Оставшийся лук может быть полезен: секрет хранения авокадо от эксперта

Сила хвойных в дизайне: озеленение, очищение и красота круглый год

3:22
Садоводство

Хвойные растения незаменимы в ландшафтном дизайне благодаря своей универсальности и многочисленным полезным свойствам. Они отлично чувствуют себя как на солнечных, так и в тенистых участках, не предъявляют высоких требований к почве и круглогодично радуют своей зеленью.

Сила хвойных в дизайне: озеленение, очищение и красота круглый год
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Помимо визуальной привлекательности, хвойные очищают воздух, насыщая его фитонцидами, которые способствуют снижению уровня микробов и даже отпугивают вредителей. Они также укрепляют почву, защищают от ветра и сохраняют участок чистым за счет отсутствия опавших листьев.

Основные правила композиции при посадке хвойных

Расположение по высоте: самые крупные растения высаживаются на заднем плане для создания глубины композиции.

Ограничение форм крон: используйте не более трех видов крон, чтобы композиция выглядела гармонично.

Расположение видовой точки: для оптимального обзора композиция должна находиться на расстоянии в 2-3 раза больше высоты самых высоких растений.

Выбор соседних растений: лучше избегать лиственных растений рядом с хвойными, а ель и тую высаживать отдельно, так как они не любят тесного соседства.

Планирование высоты: высокие, средние и низкие растения распределяются по плану с учетом их окончательных размеров, чтобы избежать затенения и тесноты.

Высокорослые хвойные в ландшафтном дизайне

Высокорослые хвойные, или "гренадеры", вырастают более чем на 10 метров за первые 10 лет, привлекая внимание мощной кроной и внушительным стволом. Лучше всего высаживать их на заднем плане или в центре крупных участков, чтобы иметь возможность оценить всю их красоту. Например, ель обыкновенная и туя Западная отлично переносят морозы и создают живые изгороди, а кедр ливанский вырастает до 25 метров и впечатляет своей массивностью.

Среднерослые хвойные растения

Среднерослые хвойные, такие как можжевельники, тис ягодный и туя Глобоза, очень популярны благодаря своей универсальности. Их обычно размещают на расстоянии около 10 метров от основных точек обзора. Среднерослые виды ежегодно прибавляют от 10 до 30 см, что делает их идеальными для средних композиций в ландшафтном дизайне.

Низкорослые хвойные растения для небольших участков

Низкорослые хвойные подойдут для альпийских горок, цветников и небольших клумб. Они растут медленно и образуют красивые поляны, особенно карликовые, миниатюрные и микроскопические формы. Среди них популярны сосна горная и можжевельник горизонтальный, которые идеально подходят для создания компактных композиций.

Примеры хвойных для разных композиций

Высокорослые: ель обыкновенная, ель Хупси, туя Брабант, кедр ливанский

Среднерослые: можжевельник казацкий, тис ягодный, кипарисовик горохоплодный

Карликовые: сосна горная, канадская ель сизая

Миниатюрные: сосна румелийская, можжевельник Блю Чип

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Популярное
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения

Как заставить спатифиллум цвести? Узнайте проверенные советы по уходу и подкормке, которые помогут вашему растению расцвести и выглядеть здоровым.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Последние материалы
Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты
Артем Дзюба сообщил о желании стать тренером
Почему появляются прыщи на ягодицах и что с этим делать?
Оставшийся лук может быть полезен: секрет хранения авокадо от эксперта
Япония одобрила ввоз гибридных авто в Россию
Госдума предлагает ввести обязательные скидки на авиабилеты для детей
Простой способ победить вздутие и тяжесть после обильного застолья
Почему расположение грядок не всегда должно быть с севера на юг?
Огурцы для здоровья: простой рецепт освежающего напитка
Почему кот — это ваш лучший друг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.