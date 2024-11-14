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Ноябрьское удобрение: как повысить урожайность весной

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Садоводство

Осеннее внесение удобрений может значительно повысить урожайность на грядках. Опытные садоводы рекомендуют разбрасывать по участку в ноябре костную или рыбную муку.

Ноябрьское удобрение: как повысить урожайность весной
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Фосфор, содержащийся в этих удобрениях, улучшает структуру почвы, делая её рыхлой и плодородной, что особенно нравится таким культурам, как картофель, огурцы, помидоры, морковь и свекла. Для получения наилучших результатов рекомендуется вносить по 50-100 граммов удобрения на квадратный метр.

После внесения удобрений грядки можно перекопать или покрыть мульчей. Помимо этого, полезно добавить в почву компост, чтобы обеспечить растения питательными веществами на всю зиму.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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