Ноябрьское удобрение: как повысить урожайность весной

Осеннее внесение удобрений может значительно повысить урожайность на грядках. Опытные садоводы рекомендуют разбрасывать по участку в ноябре костную или рыбную муку.
Фосфор, содержащийся в этих удобрениях, улучшает структуру почвы, делая её рыхлой и плодородной, что особенно нравится таким культурам, как картофель, огурцы, помидоры, морковь и свекла. Для получения наилучших результатов рекомендуется вносить по 50-100 граммов удобрения на квадратный метр.
После внесения удобрений грядки можно перекопать или покрыть мульчей. Помимо этого, полезно добавить в почву компост, чтобы обеспечить растения питательными веществами на всю зиму.
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