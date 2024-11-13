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Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник

2:37
Садоводство

Выбор хвойных растений для сада — важный шаг, способный преобразить ландшафт на долгие годы. Среди популярных вариантов садоводов выделяются туя и можжевельник, каждое из которых имеет свои уникальные особенности.

Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0

Туя: неприхотливый и декоративный выбор

Туя — одно из самых удобных в уходе хвойных растений. Она быстро растёт, обладает густой кроной и отлично подходит для живых изгородей. Хвоя туи имеет различные оттенки, от изумрудного до золотистого, а высокая морозостойкость позволяет выращивать её в большинстве регионов России.

Можжевельник: долговечность и польза для здоровья

Можжевельник славится долгим сроком жизни и сохраняет декоративный вид круглый год. Существует множество сортов — от стелющихся форм до высоких кустарников. Можжевельник выделяет фитонциды, очищая воздух от вредных микроорганизмов, и не требователен к качеству почвы, что делает его универсальным выбором.

Основные правила ухода за хвойными растениями

Туя нуждается в регулярном поливе и удобрениях весной, а также своевременной обрезке для поддержания формы. Можжевельник менее требователен к поливу, однако нуждается в защите от весеннего солнца, чтобы избежать ожогов хвои. Обе культуры предпочитают дренированные почвы и требуют мульчирования приствольного круга.

Сочетание в садовых композициях

Туя прекрасно сочетается с декоративными кустарниками и многолетниками, а можжевельник хорошо комбинируется с камнями и почвопокровными растениями. При правильном подборе сортов оба растения можно объединять, создавая многоуровневые композиции.

Проблемы и профилактика при выращивании

Туя может желтеть при недостатке питательных веществ или избыточной влажности, а можжевельник склонен к грибковым заболеваниям при застое воды. Соблюдение агротехники и профилактические меры помогут избежать большинства проблем.

На что обратить внимание при выборе

При выборе между туей и можжевельником учитывайте размер участка, особенности климата и почвы, а также желаемый эффект. Туя идеально подходит для живых изгородей и топиарных фигур, тогда как можжевельник часто используют для альпийских горок и природных ландшафтных композиций. Оба растения, при правильном подборе сорта и места посадки, могут стать центральными элементами сада.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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