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Как понять, что яблоню уже не спасти

Садоводство

Решиться на удаление плодового дерева бывает непросто, но иногда это необходимо. Многие по-прежнему верят, что даже старые яблони могут давать обильный урожай через год, и терпеливо ждут, что чудо случится если не в этом сезоне, то хотя бы в следующем.

Как понять, что яблоню уже не спасти
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Конечно, можно списать отсутствие плодов на болезни, холодную весну или вредителей. Однако некоторые признаки указывают на то, что дерево уже не спасти, и стоит принять решение о его замене.

Признак первый: трутовик

Появление грибов, таких как трутовик, на стволе — явный сигнал старости и ослабления дерева. Борьба с грибами в таких случаях бессмысленна, и ожидать улучшений не приходится.

Признак второй: отслаивание коры

Отслоившаяся кора иногда может быть последствием суровой зимы и повреждений от мороза. Однако если таких причин нет, то это указывает на то, что дерево отмирает.

Признак третий: сквозные отверстия

Сквозные отверстия, трещины или дупла в стволе — ещё один признак необратимых изменений. В таких условиях рассчитывать на стабильный урожай не стоит, и вскоре потребуется спилить дерево.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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