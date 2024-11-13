Что нужно делать, чтобы герань цвела зимой

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань — удивительное растение, способное радовать яркими цветами даже в холодные месяцы. Правильный уход и подходящие условия обеспечат её цветение и наполнят дом теплыми красками.

Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, CC BY-SA 2.0

Освещение и температура. Для цветения в условиях слабого естественного света используйте фитолампы утром и вечером, продлевая световой день. Зимой комфортная температура для герани — 16-18 градусов. Пониженная ночная температура до 12-14 градусов также важна для поддержания её формы. Резкие температурные перепады не рекомендуются.

Для цветения в условиях слабого естественного света используйте фитолампы утром и вечером, продлевая световой день. Зимой комфортная температура для герани — 16-18 градусов. Пониженная ночная температура до 12-14 градусов также важна для поддержания её формы. Резкие температурные перепады не рекомендуются. Полив . Поливайте герань умеренно по мере высыхания почвы, чтобы избежать загнивания корней и грибковых заболеваний. Опрыскивание листьев зимой не требуется.

. Поливайте герань умеренно по мере высыхания почвы, чтобы избежать загнивания корней и грибковых заболеваний. Опрыскивание листьев зимой не требуется. Подкормка . Для поддержания цветения каждые две недели вносятся удобрения с фосфором и калием, а азотные подкормки ограничиваются, чтобы не стимулировать рост зелени в ущерб цветению.

. Для поддержания цветения каждые две недели вносятся удобрения с фосфором и калием, а азотные подкормки ограничиваются, чтобы не стимулировать рост зелени в ущерб цветению. Формирование кроны . Прищипка верхушек побегов стимулирует появление новых бутонов, а увядшие цветоносы нужно удалять сразу. Также важно удалять загущённые побеги для лучшего освещения.

. Прищипка верхушек побегов стимулирует появление новых бутонов, а увядшие цветоносы нужно удалять сразу. Также важно удалять загущённые побеги для лучшего освещения. Влажность . Герань предпочитает умеренную влажность воздуха, поэтому размещение возле отопительных приборов не рекомендуется. Для поддержания влажности можно использовать поддоны с мокрой галькой.

. Герань предпочитает умеренную влажность воздуха, поэтому размещение возле отопительных приборов не рекомендуется. Для поддержания влажности можно использовать поддоны с мокрой галькой. Профилактика . Регулярно осматривайте растение на признаки болезней и вредителей, удаляйте пожелтевшие листья и обрабатывайте биопрепаратами для профилактики. Растение должно содержаться в чистоте.

. Регулярно осматривайте растение на признаки болезней и вредителей, удаляйте пожелтевшие листья и обрабатывайте биопрепаратами для профилактики. Растение должно содержаться в чистоте. Пересадка. Пересадку герани в зимний период проводят только при необходимости, при этом подбирается питательная почва с хорошей водо- и воздухопроницаемостью.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

