Что нужно делать, чтобы герань цвела зимой

Герань — удивительное растение, способное радовать яркими цветами даже в холодные месяцы. Правильный уход и подходящие условия обеспечат её цветение и наполнят дом теплыми красками.
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Освещение и температура. Для цветения в условиях слабого естественного света используйте фитолампы утром и вечером, продлевая световой день. Зимой комфортная температура для герани — 16-18 градусов. Пониженная ночная температура до 12-14 градусов также важна для поддержания её формы. Резкие температурные перепады не рекомендуются.
Полив. Поливайте герань умеренно по мере высыхания почвы, чтобы избежать загнивания корней и грибковых заболеваний. Опрыскивание листьев зимой не требуется.
Подкормка. Для поддержания цветения каждые две недели вносятся удобрения с фосфором и калием, а азотные подкормки ограничиваются, чтобы не стимулировать рост зелени в ущерб цветению.
Формирование кроны. Прищипка верхушек побегов стимулирует появление новых бутонов, а увядшие цветоносы нужно удалять сразу. Также важно удалять загущённые побеги для лучшего освещения.
Влажность. Герань предпочитает умеренную влажность воздуха, поэтому размещение возле отопительных приборов не рекомендуется. Для поддержания влажности можно использовать поддоны с мокрой галькой.
Профилактика. Регулярно осматривайте растение на признаки болезней и вредителей, удаляйте пожелтевшие листья и обрабатывайте биопрепаратами для профилактики. Растение должно содержаться в чистоте.
Пересадка. Пересадку герани в зимний период проводят только при необходимости, при этом подбирается питательная почва с хорошей водо- и воздухопроницаемостью.
Уточнения
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.