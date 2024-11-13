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Что нужно делать, чтобы герань цвела зимой

2:00
Садоводство

Герань — удивительное растение, способное радовать яркими цветами даже в холодные месяцы. Правильный уход и подходящие условия обеспечат её цветение и наполнят дом теплыми красками.

Что нужно делать, чтобы герань цвела зимой
Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, CC BY-SA 2.0
  • Освещение и температура. Для цветения в условиях слабого естественного света используйте фитолампы утром и вечером, продлевая световой день. Зимой комфортная температура для герани — 16-18 градусов. Пониженная ночная температура до 12-14 градусов также важна для поддержания её формы. Резкие температурные перепады не рекомендуются.
  • Полив. Поливайте герань умеренно по мере высыхания почвы, чтобы избежать загнивания корней и грибковых заболеваний. Опрыскивание листьев зимой не требуется.
  • Подкормка. Для поддержания цветения каждые две недели вносятся удобрения с фосфором и калием, а азотные подкормки ограничиваются, чтобы не стимулировать рост зелени в ущерб цветению.
  • Формирование кроны. Прищипка верхушек побегов стимулирует появление новых бутонов, а увядшие цветоносы нужно удалять сразу. Также важно удалять загущённые побеги для лучшего освещения.
  • Влажность. Герань предпочитает умеренную влажность воздуха, поэтому размещение возле отопительных приборов не рекомендуется. Для поддержания влажности можно использовать поддоны с мокрой галькой.
  • Профилактика. Регулярно осматривайте растение на признаки болезней и вредителей, удаляйте пожелтевшие листья и обрабатывайте биопрепаратами для профилактики. Растение должно содержаться в чистоте.
  • Пересадка. Пересадку герани в зимний период проводят только при необходимости, при этом подбирается питательная почва с хорошей водо- и воздухопроницаемостью.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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