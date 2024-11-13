Как правильно ухаживать за вишней осенью

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уход за плодовыми деревьями – важная часть завершения дачного сезона. С наступлением осени и прохладных дней садоводы спешат провести обрезку, особенно для вишни и других косточковых культур. Обрезка помогает деревьям оставаться здоровыми и способствует их хорошему росту.

Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, CC BY-SA 3.0

Осенняя обрезка вишни

Эта процедура омолаживает дерево, предотвращает болезни и укрепляет его перед зимними морозами. Прореживание кроны и удаление слабых и больных побегов позволяют дереву легче переносить холод и повышают урожайность.

Когда обрезать

Сроки обрезки могут варьироваться в зависимости от климата и погодных условий. Обычно садоводы начинают обрезку косточковых культур после листопада, так как в этот период деревья лучше справляются со стрессом. Однако важно, чтобы до наступления устойчивых морозов оставалось минимум неделя.

Как правильно обрезать

Молодые деревья : обрезайте побеги, растущие внутрь кроны, а также сухие, больные и поврежденные ветви.

: обрезайте побеги, растущие внутрь кроны, а также сухие, больные и поврежденные ветви. Возрастные деревья : здесь нужна омолаживающая обрезка, во время которой срезают старые и направленные внутрь побеги. Основные длинные ветки укорачиваются примерно на треть, а совсем старые удаляются без оставления пеньков.

: здесь нужна омолаживающая обрезка, во время которой срезают старые и направленные внутрь побеги. Основные длинные ветки укорачиваются примерно на треть, а совсем старые удаляются без оставления пеньков. Верхние ветви можно укоротить, чтобы ограничить рост дерева.

После завершения обрезки обязательно обработайте места срезов садовым варом.