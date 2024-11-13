Как правильно ухаживать за вишней осенью

Уход за плодовыми деревьями – важная часть завершения дачного сезона. С наступлением осени и прохладных дней садоводы спешат провести обрезку, особенно для вишни и других косточковых культур. Обрезка помогает деревьям оставаться здоровыми и способствует их хорошему росту.
Эта процедура омолаживает дерево, предотвращает болезни и укрепляет его перед зимними морозами. Прореживание кроны и удаление слабых и больных побегов позволяют дереву легче переносить холод и повышают урожайность.
Сроки обрезки могут варьироваться в зависимости от климата и погодных условий. Обычно садоводы начинают обрезку косточковых культур после листопада, так как в этот период деревья лучше справляются со стрессом. Однако важно, чтобы до наступления устойчивых морозов оставалось минимум неделя.
После завершения обрезки обязательно обработайте места срезов садовым варом.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.