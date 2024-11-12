Советы садоводов: безопасные удобрения для осени и весны

Метод проб и ошибок знаком каждому, но гораздо полезнее учиться на чужом опыте. Нередко из лучших побуждений садоводы совершают ошибки, которые могут негативно повлиять на состояние почвы на участке.
Каждый хозяин решает сам, что и когда применять на своем огороде, но эти рекомендации помогут избежать лишних расходов, сберечь силы и нервы и не пожалеть о последствиях.
Удобрения, которых стоит избегать осенью
Первое в списке — аммиачная селитра. Внесённая осенью, к весне она слеживается и при посадке может вызвать ожоги корневой системы растений. Это связано с её высокой концентрацией азота, который может быть небезопасен для почвы и растений. По этой же причине осенью не рекомендуется использовать мочевину, сульфат аммония и нитроаммофоску.
Для безопасного осеннего удобрения почвы лучше выбрать суперфосфат или хлористый кальций. Из органики подойдёт навоз, который, обогатив почву осенью, избавит от необходимости повторного внесения весной.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
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