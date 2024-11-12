Советы садоводов: безопасные удобрения для осени и весны

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Метод проб и ошибок знаком каждому, но гораздо полезнее учиться на чужом опыте. Нередко из лучших побуждений садоводы совершают ошибки, которые могут негативно повлиять на состояние почвы на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Каждый хозяин решает сам, что и когда применять на своем огороде, но эти рекомендации помогут избежать лишних расходов, сберечь силы и нервы и не пожалеть о последствиях.

Удобрения, которых стоит избегать осенью

Первое в списке — аммиачная селитра. Внесённая осенью, к весне она слеживается и при посадке может вызвать ожоги корневой системы растений. Это связано с её высокой концентрацией азота, который может быть небезопасен для почвы и растений. По этой же причине осенью не рекомендуется использовать мочевину, сульфат аммония и нитроаммофоску.

Для безопасного осеннего удобрения почвы лучше выбрать суперфосфат или хлористый кальций. Из органики подойдёт навоз, который, обогатив почву осенью, избавит от необходимости повторного внесения весной.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

