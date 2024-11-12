Можно ли обрезать яблони в ноябре

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существует множество рекомендаций по обрезке плодовых деревьев, и многие садоводы, следуя привычке, оставляют эту задачу до весны, если не успевают выполнить её до холодов. Однако для яблонь нет строгого запрета на проведение обрезки в ноябре. Опытные дачники уверяют, что такая осенняя обрезка поспособствует хорошему урожаю в следующем сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Bff, CC BY-SA 4.0

Многие специалисты считают осень оптимальным временем для санитарной обрезки деревьев. Особенно это важно для поздних сортов яблонь – тех, что плодоносят вплоть до конца октября. Поэтому можно смело планировать уход за яблонями, очистив их от лишних, старых, повреждённых, сухих и больных веток.

При проведении обрезки рекомендуется удалять ветки до здоровой древесины, а срезы обязательно обработать садовым варом. Если на ветках заметны признаки инфекции, лучше также обработать дерево раствором железного купороса.

Формирующую же обрезку специалисты рекомендуют отложить до весны – она будет более полезной в этот период.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

