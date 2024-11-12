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Есть ли разница между компостом и перегноем

1:31
Садоводство

Многие огородники, стремясь улучшить качество почвы, часто сталкиваются с рекомендацией добавить органические удобрения — компост или перегной. На первый взгляд, эти удобрения действительно похожи, и нередко их считают одним и тем же продуктом с разными названиями.

Есть ли разница между компостом и перегноем
Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Но, на самом деле, это два совершенно разных средства для почвы.

Что такое перегной?

Проще говоря, перегной — это перепревший навоз, представляющий собой рыхлую, плодородную массу, похожую на насыщенную питательную землю. Он обогащает почву, делая ее более плодородной, и может использоваться как мульча. Перегной содержит небольшое количество азота, а его питательные вещества растения усваивают легко и быстро.

Однако стоит помнить, что в процессе долгого хранения перегной теряет значительную часть своих питательных веществ — до 30-50%.

Что такое компост?

Компост — это удобрение, которое можно приготовить самостоятельно, переработав сорняки и растительные остатки. В компостную кучу добавляют слои земли, иногда минеральные удобрения, и после разложения органики получается рыхлая однородная масса.

Если соблюсти технологию, компост получается не только экологически чистым, но и обогащенным полезной микрофлорой. Такой компост способен восстановить питательный баланс почвы и даже улучшить ее здоровье.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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