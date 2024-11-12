Муравьи даже не приблизятся к вашему саду, если использовать эти методы

Мало кто знает, что муравьи на самом деле приносят пользу вашему саду. Если насекомых не слишком много, они помогают бороться с вредителями, поедая их личинки и яйца. Кроме того, муравьи помогают в опылении растений в саду.
Муравьи могут нанести ущерб урожаю, так как они могут строить гнезда рядом с корневыми системами растений. Еще муравьи защищают тлю и способствуют размножению вредителя в вашем саду. Поэтому лучше всего избавиться от насекомых, если их очень много.
Чтобы избавиться от муравьев, можно использовать обычную горячую воду. Следует залить гнезда насекомых кипятком. Для большей эффективности можно добавить в воду жидкое мыло. Тем не менее будьте осторожны, так как горячая вода может нанести вред растениям в вашем саду.
Кроме того, борная кислота является эффективным средством против муравьев. Для этого нужно смешать борную кислоту с сахаром до пастообразной консистенции. Муравьи погибнут, потому что это вещество токсично для них. Борная кислота также вредна для растений, поэтому будьте осторожны.
Также можно использовать столовый уксус для борьбы с муравьями. Засыпать средство нужно в гнезда насекомых.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.
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