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Муравьи даже не приблизятся к вашему саду, если использовать эти методы

1:26
Садоводство » Вредители и болезни

Чем вредны муравьи в саду

Мало кто знает, что муравьи на самом деле приносят пользу вашему саду. Если насекомых не слишком много, они помогают бороться с вредителями, поедая их личинки и яйца. Кроме того, муравьи помогают в опылении растений в саду.

Муравьи даже не приблизятся к вашему саду, если использовать эти методы
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Муравьи могут нанести ущерб урожаю, так как они могут строить гнезда рядом с корневыми системами растений. Еще муравьи защищают тлю и способствуют размножению вредителя в вашем саду. Поэтому лучше всего избавиться от насекомых, если их очень много. 

Как избавиться от муравьев в саду

Чтобы избавиться от муравьев, можно использовать обычную горячую воду. Следует залить гнезда насекомых кипятком. Для большей эффективности можно добавить в воду жидкое мыло. Тем не менее будьте осторожны, так как горячая вода может нанести вред растениям в вашем саду.

Кроме того, борная кислота является эффективным средством против муравьев. Для этого нужно смешать борную кислоту с сахаром до пастообразной консистенции. Муравьи погибнут, потому что это вещество токсично для них. Борная кислота также вредна для растений, поэтому будьте осторожны.

Также можно использовать столовый уксус для борьбы с муравьями. Засыпать средство нужно в гнезда насекомых.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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