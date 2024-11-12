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Избегайте этих ошибок при приготовлении компоста

1:02
Садоводство » Советы

Как сделать компост

В компост нужно добавить зеленый материал: сорняки, скошенную траву, навоз скота, кожуру фруктов и овощей. Не добавляйте в компост мясные или жировые отходы, а также кошачьи или собачьи фекалии. Добавьте в компост коричневый материал: опилки, веточки, солому, бумагу.

Избегайте этих ошибок при приготовлении компоста
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, PDM

Сбалансируйте соотношение зеленого и коричневого материала — 50/50. Также важно добавить в компост воду. Это важный элемент для компостной кучи, который ускорит процесс формирования компоста.

Однако влаги не должно быть слишком много, так как это может привести к появлению неприятного запаха и большого количества вредных бактерий. Если на улице нет дождя, раз в неделю выливайте в компостную кучу около ведра воды.

Также важно регулярно переворачивать компостную кучу. Используйте для этого вилы или лопату. Переворачивайте компост раз в две-три недели.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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